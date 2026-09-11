Ясинский объяснил, зачем Потап и Каменских дали скандальное интервью на русском: "Оторваны от реальности"

Что, по мнению Ясинского, пошло не так

Михаил считает, что Потап и Каменских сейчас фактически ищут новую аудиторию за пределами Украины. По его словам, их русскоязычный репертуар уже не пользуется прежним спросом среди украинцев, а вернуть прежние масштабы заработков сложно.

В то же время продюсер сомневается, что разговор с Гордеевой мог стать способом вернуть себе российскую аудиторию. По его мнению, люди, которые смотрят интервью Гордеевой, Ирины Шихман или Юрия Дудя, не являются аудиторией, которая раньше приносила Потапу и Каменских большие деньги.

Ясинский также предположил, что самый большой резонанс разговор получил именно в Украине. В России могли смотреть скорее из-за любопытства или из-за внимания к скандалу, возникшему после публикации.

Продюсер особо прокомментировал реакцию артистов на общественный контекст. Он заявил, что если после просмотра собственного интервью Потап и Каменских не поняли, почему их слова вызвали негодование в Украине, это свидетельствует об их оторванности от реальности.

"Если они смотрели это интервью позже и они этого не увидели и не поняли, это означает только одно, что они очень, очень глубоко и серьезно оторваны от контекста, оторваны не только от того, что происходит в Украине, а вообще от контекста происходящих с современными людьми изменений", - пояснил он.

Какой месседж хотели оставить Потап и Каменских

По мнению Ясинского, стратегически артисты могли рассчитывать на другую реакцию аудитории. Он предполагает, что одним из главных эмоциональных триггеров должна стать личная история Каменских о невозможности иметь детей.

Продюсер считает, что эта тема могла помочь артистке вызвать сочувствие и сохранить эмоциональную связь с частью аудитории.

"Я думаю, даже они это проговаривали и, возможно, было стратегическое мнение о том, чтобы оставить такую же эмоциональную связь с аудиторией, чтобы ее немного, ну, пожалели и поняли как женщину. Она сказала о том, что она не может иметь детей. Но запомнили немного другое. Об этом никто не говорит", - добавил Михаил.

В то же время, по словам Ясинского, внимание украинской аудитории больше всего привлекли не личные признания Каменских, а заявления артистов об украинском языке и других резонансных темах.

Именно поэтому, по его мнению, результат интервью оказался противоположным тому, на который могли рассчитывать Потап и Каменских.

О чем еще говорили Потап и Каменских

В разговоре с Екатериной Гордеевой артисты затронули не только языковой вопрос. Потап и Настя рассказали о личной жизни, здоровье, попытках стать родителями и отношении Алексея к возможной мобилизации.

В частности, Каменских заявила, что не может и пока не хочет иметь детей. По ее словам, она прошла четыре процедуры ЭКО и пять инсеминаций, но беременность не наступила. Певица рассказала, что раньше сильно переживала давление общества, однако теперь не считает материнство обязательным условием женского счастья. Потап со своей стороны сказал, что хотел бы еще детей, но не собирается давить на жену.

Отдельно Каменских объяснила, почему вернулась к русскому языку после периода активного использования украинского. Она связала проблемы с голосом и появление кисты с переходом на украинский, сославшись на мнение психолога о психосоматике. Это заявление артистки в сети восприняли особенно остро.

Во время интервью Потап ответил на вопрос о воинской обязанности. Артист заявил, что подлежит мобилизации и готов отправиться, если получит соответствующее распоряжение. В то же время он добавил, что "кто должен быть Потапом в этой жизни, я выбрал быть Потапом".

Также Алексей объяснил, почему продолжает находиться за границей. По его словам, выезды после начала полномасштабной войны были связаны с благотворительной деятельностью, а за пределами Украины он также занимается коммерческими проектами и зарабатывает деньги, в частности, для обеспечения семьи.