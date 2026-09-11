Ясинський пояснив, навіщо Потап і Каменських дали скандальне інтерв'ю російською: "Відірвані від реальності"

Що, на думку Ясинського, пішло не так

Михайло вважає, що Потап і Каменських нині фактично шукають нову аудиторію за межами України. За його словами, їхній російськомовний репертуар уже не має колишнього попиту серед українців, а повернути колишні масштаби заробітків складно.

Водночас продюсер сумнівається, що розмова з Гордєєвою могла стати способом повернути собі російську аудиторію. На його думку, люди, які дивляться інтерв'ю Гордєєвої, Ірини Шихман чи Юрія Дудя, не є тією аудиторією, яка раніше приносила Потапу та Каменських великі гроші.

Ясинський також припустив, що найбільший резонанс розмова отримала саме в Україні. У Росії її могли дивитися радше через цікавість або через увагу до скандалу, який виник після публікації.

Продюсер окремо прокоментував реакцію артистів на суспільний контекст. Він заявив, що якщо після перегляду власного інтерв'ю Потап і Каменських не зрозуміли, чому їхні слова викликали обурення в Україні, це свідчить про їхню відірваність від реальності.

"Якщо вони дивилися це інтерв'ю пізніше і вони цього не побачили і не зрозуміли, це означає тільки одне, що вони дуже, дуже глибоко і серйозно відірвані від контексту, відірвані не лише від того, що відбувається в Україні, а взагалі від контексту змін, які відбуваються з сучасними людьми", - пояснив він.

Який меседж хотіли залишити Потап і Каменських

На думку Ясинського, стратегічно артисти могли розраховувати на іншу реакцію аудиторії. Він припускає, що одним із головних емоційних тригерів мала стати особиста історія Каменських про неможливість мати дітей.

Продюсер вважає, що ця тема могла допомогти артистці викликати співчуття та зберегти емоційний зв’язок із частиною аудиторії.

"Я думаю, навіть вони це проговорювали і, можливо, була стратегічна думка про те, щоб залишити такий самий емоційний зв'язок з аудиторією, щоб її трошки, ну, пожаліли і зрозуміли як жінку. Вона сказала про те, що вона не може мати дітей. Але запам'ятали трошки інше. Про це ніхто не говорить", - додав Михайло.

Водночас, за словами Ясинського, увагу української аудиторії найбільше привернули не особисті зізнання Каменських, а заяви артистів про українську мову та інші резонансні теми.

Саме тому, на його думку, результат інтерв'ю виявився протилежним до того, на який могли розраховувати Потап і Каменських.

Про що ще говорили Потап і Каменських

У розмові з Катериною Гордєєвою артисти торкнулися не лише мовного питання. Потап і Настя розповіли про особисте життя, здоров'я, спроби стати батьками та ставлення Олексія до можливої мобілізації.

Зокрема, Каменських заявила, що не може і наразі не хоче мати дітей. За її словами, вона пройшла чотири процедури ЕКЗ та п’ять інсемінацій, але вагітність не настала. Співачка розповіла, що раніше сильно переживала через тиск суспільства, однак тепер не вважає материнство обов’язковою умовою жіночого щастя. Потап зі свого боку сказав, що хотів би ще дітей, але не збирається тиснути на дружину.

Окремо Каменських пояснила, чому повернулася до російської мови після періоду активного використання української. Вона пов'язала проблеми з голосом і появу кісти з переходом на українську, пославшись на думку психолога про психосоматику. Цю заяву артистки у мережі сприйняли особливо гостро.

Під час інтерв'ю Потап також відповів на запитання про військовий обов’язок. Артист заявив, що підлягає мобілізації і готовий вирушити, якщо отримає відповідне розпорядження. Водночас він додав, що "хтось має бути Потапом в цьому житті, я обрав бути Потапом".

Також Олексій пояснив, чому продовжує перебувати за кордоном. За його словами, виїзди після початку повномасштабної війни були пов’язані з благодійною діяльністю, а за межами України він також займається комерційними проєктами та заробляє гроші, зокрема для забезпечення родини.