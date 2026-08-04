Скандалы с Топольским и роман со звездой "Голоса": как живет финалистка "Холостяка" Лозовицкая

Кто такая Лозовицкая и как она стала известной

Екатерина - украинская модель и блоггер, которая стала популярной благодаря участию в 12-м сезоне шоу "Холостяк". На проекте она боролась за сердце бизнесмена Алекса Топольского и стала его избранницей.

В финале реалити именно Лозовицкой главный герой признался в чувствах и вручил кольцо. Пара заявила о желании продлить отношения уже за пределами камер, однако долго вместе они не остались. После завершения проекта Катя и Алекс встречались всего несколько месяцев, а затем их пути разошлись.

До участия в реалити Екатерина работала моделью, а после "Холостяка" начала активно развивать свои социальные сети. Сегодня за ее жизнью следят тысячи подписчиков, а личные события в жизни блоггера регулярно становятся темой обсуждений в Сети.

Скандалы с Топольским и что говорила о бывшем

После разрыва отношения Лозовицкой и Топольской стали одной из самых обсуждаемых тем вокруг "Холостяка-12". После шоу Екатерина откровенно рассказывала о причинах расставания и признавалась, что они с Топольским оказались несовместимыми.

Топольский одним из первых рассказал свою версию событий, заявив, что именно он решил поставить точку в отношениях, поскольку не чувствовал между ними достаточной близости. Однако Лозовицкая не согласилась с такой трактовкой. Модель утверждала, что именно она стала инициатором разговора о расставании и сделала это еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Катя также рассказывала, что ее представления об отношениях со взрослым и самодостаточным мужчиной не совпадали с тем, что она увидела на самом деле. В частности, блогерша вспоминала ситуации, когда даже во время совместного отдыха или походов в ресторан расходы предлагалось делить пополам. По словам Лозовицкой, она также сталкивалась с ожиданиями относительно дорогих подарков для ее избранника, что ее не устраивало.

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая (фото: instagram.com/alex_topolsky)

Отдельно модель обвинила Топольского в том, что после завершения их отношений он использовал эту историю для привлечения внимания к собственным социальным сетям. В ответ Алекс не оставил ее слова без реакции: он публиковал иронические видео и высмеивал претензии прежней. В своих заявлениях мужчина со своей стороны намекал, что Екатерина была недостаточно эмоциональной в отношениях и больше ожидала внимания и комфорта, чем сама была готова вкладываться в партнера.

В результате публичный обмен заявлениями лишь усугубил конфликт между прежними. Каждый из них остался при собственной версии того, почему их роман завершился.

После разрыва Екатерина также призвала женщин не ставить мужчину в центр собственной жизни и выбирать отношения, в которых есть взаимное уважение, забота и ценность друг друга.

Новый роман: кто стал избранником модели

Похоже, после непростого опыта в личной жизни Катя снова обрела свою любовь. Блоггерша опубликовала в Instagram серию романтических фотографий с мужчиной, с которым позировала на фоне вечернего Киева.

На кадрах Лозовицкая предстала в белой рубашке и джинсовых шортах, а ее избранник нежно обнимал ее. Екатерина не стала рассказывать много подробностей о новом романе, но оставила под фото краткое признание в любви и добавила красное сердечко.

"Люблю", - написала она.

Как выяснилось, новым избранником модели стал певец Гидаят Сеидов. Артист знаком украинским зрителям с участием в 13 сезоне шоу "Голос країни". Там он был в команде Артема Пивоварова и дошел до полуфинала.

Кстати, для Лозовицкой это не первые серьезные отношения после "Холостяка". Раньше модель около двух лет была вместе с мужем по имени Владимир. Пара даже обручилась, однако весной 2025 года Екатерина сообщила о разрыве. Тогда она объяснила, что поняла: больше не любит своего избранника, поэтому решила завершить эти отношения.

Теперь же, судя по новым романтическим фото и признанию Лозовицкой, в ее жизни началась новая история любви.