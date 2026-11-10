Совместные ужины и кулинарные конфликты: Марианна Буданова раскрыла секреты семейной жизни с мужем

Как Будановы находят время друг для друга

Марианна вспомнила о начале их отношений и отметила, что за годы совместной жизни они вместе прошли немалый профессиональный путь. По ее словам, поддержка друг друга остается важной частью их брака.

"Я всегда вспоминаю, когда мы познакомились, он был тогда в звании капитана. Прошло очень много времени по нашему профессиональному росту - мы шагаем по жизни вместе, поддерживая друг друга и находя время", - поделилась супруга Буданова.

Она добавила, что даже по плотному графику они пытаются покидать место для совместного отдыха. Это не обязательно какие-либо особые события или поездки.

Супруги могут вместе поужинать или посмотреть фильм - именно такие обычные моменты помогают им поддерживать близость.

Кто готовит дома в семье Будановых

Как выяснилось, Кирилл Буданов любит проводить время на кухне и готовить самостоятельно. Впрочем, его жена тоже увлекается кулинарией и не всегда готова уступать мужу эту возможность.

"Кирилл Алексеевич очень любит готовить. Я не всегда даю ему эту возможность, потому что я сама люблю, это такой вид рефлексии и терапии после тяжелого рабочего дня", - рассказала Марианна.

В то же время она уточнила, что домашние обязанности не закреплены исключительно за кем-то одним: супруг тоже готовит.

Из-за чего возникают недоразумения между супругами

Марианна Буданова не стала вдаваться в подробности конкретных семейных споров, однако объяснила, как им с мужем удается находить общий язык.

По специальности она психолог, поэтому, по ее словам, понимает, как обходить острые углы в отношениях. В то же время, важную роль играет и то, что за годы брака Кирилл хорошо изучил ее характер и темперамент.

"Я - психолог и понимаю, как можно обходить вот эти острые углы. И за все эти годы совместной жизни мой муж тоже понимает меня, мой тип темперамента, мой характер", - отметила она.

Супруги пытаются учитывать потребности друг друга, уступать и искать компромиссы. Марианна убеждена, что самое взаимное желание сделать любимому человеку приятно помогает сохранять гармонию в отношениях.

"Если ты любишь человека, ты пытаешься сделать ему приятно, идти навстречу в том ключе, который будет понятен именно тому человеку", - подытожила жена Кирилла Буданова.

История любви Будановых: знакомство в поезде и несколько отказов в признании.

Кирилл и Марианна познакомились 17 августа 2013 в поезде "Одесса-Киев".

Тогда у будущего руководителя ГУР было звание капитана, а Марианна еще не знала, что его работа связана с военным делом. На первом свидании Кирилл пришел не только с цветами, но и книгой Стефана Цвейга и весами - он запомнил, что девушка интересовалась творчеством писателя и занималась спортом.

Отношения быстро стали серьезными, и вскоре пара начала жить вместе. Однако с предложением жениться на Буданове пришлось быть настойчивым: Марианна несколько раз ему отказывала.

"Я знала, что это будет навсегда, но держала марку", - со временем шутила она.

В конце концов, влюбленные поженились 25 октября 2014 года. При этом сам Кирилл считает началом их общей истории именно день знакомства.