Суханов эмоционально высказался о закрытии "Говорить Україна": "Это был удар"

Суханов о работе в ток-шоу "Говорить Україна"

Отметим, что в 2012-2022 годах Суханов был ведущим ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна". Для него этот проект стал возможностью не только рассказывать истории людей, но и говорить о проблемах, которые, по его мнению, нуждались в переменах.

"Он был для меня прежде всего площадкой, на которой я выражал свое видение того, что нужно делать, чтобы жизнь наша изменилась", - подчеркнул телеведущий.

По его словам, именно из-за такой позиции программа могла вызвать недовольство представителей власти и церкви.

"Именно поэтому нашу площадку никогда не любили должностные лица, чиновники и священники", - отметил он.

Суханов подчеркнул, что для него важно не просто обсуждать проблемы героев, а добиваться справедливости и привлекать внимание к ситуациям, которые могли остаться незамеченными.

Что означало закрытие шоу для Суханова

"Говорить Україна" выходило около 11 лет и стало одним из самых важных профессиональных проектов Суханова. Поэтому закрытие программы он воспринял очень болезненно.

"Это был удар, потому что это был ребенок для меня. Это был самый главный проект моей жизни", - откровенно сказал он.

Телеведущий признался, что воспринимал команду программы как семью, а сам проект - как важную часть своей жизни.

"Социальное вещание, 11 лет. Это был удар. Это была наша семья", - сказал Алексей.

"Многим мы помогли"

Несмотря на завершение проекта, Суханов не жалеет о годах работы над ним. Он уверяет, что истории героев были подлинными, а команда действительно помогала людям изменить жизнь.

"И я вам могу сказать, что каждая история была настоящей, правдивой, и многим мы помогли", - заверил Алексей.

По словам телеведущего, даже сейчас он время от времени узнает о бывших героях программы и видит положительные изменения в их жизни.

"Сейчас я узнаю новости о некоторых наших героях и вижу, как расцвела их жизнь и как человек наслаждается, а главное - живое", - отметил он.

Именно это, по словам Суханова, остается для него основным результатом 11 лет работы.

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