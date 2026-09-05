Суши, матча и авокадо: украинцы признались, какие трендовые вкусности им "не зашли" и почему

Борщ, пельмени и суши - не для всех

Некоторые блюда, которые настолько прочно закрепились в меню многих украинцев, что нелюбовь к ним может сильно удивить. Но комментаторы доказали: даже у самых популярных продуктов есть свои противники.

Одним из первых ответов стал краткий и неожиданный вариант.

"Борщ", - написала одна из участниц обсуждения.

Другой пользователь без лишних пояснений добавил, что не любит пельмени.

Среди других ответов появились суши и даже сало.

Кроме того, комментаторы также называли лук, оливки, авокадо, кокос и крабовый салат. Отдельно досталось и напиткам - одна из участниц дискуссии призналась, что не любит кофе.

"Кофе. Честно не понимаю, как его можно пить. Не люблю его и никогда не пила", - заметила она.

А кто-то не оценил даже обычный компот.

То есть список получился максимально разнообразным - от традиционных домашних блюд до продуктов, которые годами остаются популярными.

Что еще попало в список

Среди ответов были не только продукты, но и целые блюда и десерты.

К примеру, одна из участниц дискуссии назвала сразу окрошку, крем-супы и печеночный торт.

Отдельно упоминались Киевский торт, напиток Coca-Cola и бобовое бурито. Причем некие ответы касались товаров, которые длительное время остаются реальными фаворитами широкой аудитории.

Интересно, что в таких списках рядом оказываются совершенно разные вещи. Для кого-то это вопрос вкуса, для кого-то - текстуры, запаха или конкретного сочетания ингредиентов. А иногда человек просто не понимает, почему определенная еда стала столь популярной.

Почему популярность не гарантирует любви

То, что один человек обожает, для другого вполне может быть продуктом из категории никогда больше. И это неудивительно: наше восприятие пищи зависит не только от вкусовых рецепторов.

Исследователь пищевого поведения Адам Древновски, профессор Школы общественного здоровья Мичиганского университета, в своем обзоре отмечает, что вкус, запах и текстура пищи играют важную роль в формировании пищевых предпочтений и пищевого поведения. В то же время, самих сенсорных ощущений недостаточно, чтобы полностью объяснить, почему люди выбирают или отвергают определенные продукты.

Особенно интересна роль текстуры. Роберт Пеллегрино и Кертис Лакетт с кафедры пищевых наук Университета Теннесси исследовали причины, по которым люди отказываются от определенной пищи. Они установили, что текстура может быть не менее важной причиной отторжения, чем вкус: людям могут быть неприятными, например, скользкая, кашевидная или слишком жесткая консистенция.

А вкусы, сформированные в детстве, действительно могут иметь длинный "шлейф". Например, Андреа Майер-Нот, исследовательница пищевого поведения, в своем обзоре отмечает, что ранний опыт со вкусами и текстурами может влиять на дальнейшие пищевые предпочтения. При этом повторное знакомство с различными продуктами в детстве способно постепенно изменять отношение к первоначально не нравящейся пище.

Так что любовь к оливам, авокадо, кофе или суше - это не какой-то универсальный "правильный" вкус. На него влияют сразу несколько вещей: то, что мы чувствуем во время еды, как продукт выглядит и пахнет, какая у него консистенция и какой опыт мы уже имели.