Суші, матча та авокадо: українці зізналися, які трендові смаколики їм "не зайшли" і чому

Борщ, пельмені та суші - не для всіх

Деякі страви, які настільки міцно закріпилися в меню багатьох українців, що нелюбов до них може сильно здивувати. Але коментатори довели: навіть у найпопулярніших продуктів є свої противники.

Однією з перших відповідей став короткий і несподіваний варіант.

"Борщ", - написала одна з учасниць обговорення.

Інший користувач без зайвих пояснень додав, що не любить пельмені.

Серед інших відповідей з'явилися й суші та навіть сало.

Крім того, коментатори також називали цибулю, оливки, авокадо, кокос і крабовий салат. Окремо дісталося й напоям - одна з учасниць дискусії зізналася, що не любить каву.

"Кава. Чесно не розумію, як її можна пити. Не люблю її і ніколи не пила", - зауважила вона.

А хтось не оцінив навіть звичайний компот.

Тобто список вийшов максимально різноманітним - від традиційних домашніх страв до продуктів, які роками залишаються популярними.

Що ще потрапило до списку

Серед відповідей були не лише окремі продукти, а й цілі страви та десерти.

Наприклад, одна з учасниць дискусії назвала одразу окрошку, крем-супи та печінковий торт.

Окремо згадували Київський торт, напій Coca-Cola та бобове буріто. Причому деякі відповіді стосувалися продуктів, які тривалий час залишаються справжніми фаворитами широкої аудиторії.

Цікаво, що в таких списках поруч опиняються абсолютно різні речі. Для когось це питання смаку, для когось - текстури, запаху або конкретного поєднання інгредієнтів. А іноді людина просто не розуміє, чому певна їжа стала настільки популярною.

Чому популярність не гарантує любові

Те, що одна людина обожнює, для іншої цілком може бути продуктом із категорії "ніколи більше". І це не дивно: наше сприйняття їжі залежить не лише від смакових рецепторів.

Дослідник харчової поведінки Адам Древновскі, професор Школи громадського здоров'я Мічиганського університету, у своєму огляді зазначає, що смак, запах і текстура їжі відіграють важливу роль у формуванні харчових уподобань та харчової поведінки. Водночас самих сенсорних відчуттів недостатньо, щоб повністю пояснити, чому люди обирають або відкидають певні продукти.

Особливо цікава роль текстури. Роберт Пеллегріно та Кертіс Лакетт із кафедри харчових наук Університету Теннессі досліджували причини, через які люди відмовляються від певної їжі. Вони встановили, що текстура може бути не менш важливою причиною відторгнення, ніж смак: людям можуть бути неприємними, наприклад, слизька, кашоподібна або надто тверда консистенція.

А вподобання, сформовані в дитинстві, справді можуть мати довгий "шлейф". Наприклад Андреа Маєр-Нот, дослідниця харчової поведінки, у своєму огляді зазначає, що ранній досвід зі смаками та текстурами може впливати на подальші харчові вподобання. При цьому повторне знайомство з різними продуктами в дитинстві здатне поступово змінювати ставлення до їжі, яка спочатку не подобалася.

Тож любов до оливок, авокадо, кави чи суші - це не якийсь універсальний "правильний" смак. На нього впливають одразу кілька речей: те, що ми відчуваємо під час їжі, як продукт виглядає та пахне, яка в нього консистенція і який досвід із ним ми вже мали.