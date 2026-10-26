"Такое трудно не заметить": Трамп оценил внешность Ники Минаж и возмутил сеть (видео)

Что Трамп сказал о Ники Минаж

Инцидент произошел во время политического митинга в штате Мичиган, где среди собравшихся была реперка Ники Минаж.

Во время своего выступления Трамп неожиданно отвлекся от основной темы и решил сделать артистке комплимент. Однако вместо обычных слов восхищения он обратил внимание на ее фигуру.

"Кстати, раньше я заметил невероятно красивые ягодицы Ники Минаж. Такое трудно не заметить", - заявил президент США.

После этого он попросил артистку подняться.

"Встань, Ники. Такое трудно не заметить", - повторил Трамп.

Затем президент Америки вернулся к своему выступлению, но решил еще раз вспомнить реперку.

"Ладно, я вернусь к своему рассказу. Надеюсь, Ники не обиделась. Но мы любим Ники. Она уже давно с нами", - добавил он.

Видео с этим моментом быстро распространилось в соцсетях и вызвало неоднозначную реакцию.

Как в сети отреагировали на слова Трампа

Под видео в соцсети X пользователи начали активно критиковать поведение американского президента. Многих возмутило не только само высказывание, но и то, что оно прозвучало во время публичного политического мероприятия.

Один из комментаторов подчеркнул, что проблема, по его мнению, значительно шире неуместного комплимента.

"Проблема не в том, что он сексист. Проблема в том, что, как президент, он вызывает возмущение на многих уровнях. Ни чести, ни достоинства, ни приличия", - написал пользователь.

Другой участник обсуждения тоже не скрывал своего возмущения.

"Омерзительно. Как такой человек может быть президентом США? Какой позор", - отметил он.

Еще одна пользовательница, коротко выразила свое отношение к ситуации.

"Он настолько отвратителен, что я не могу в это поверить", - написала она.

Судя по комментариям под видео, больше всего пользователей возмутила манера общения Трампа с артисткой и уместность подобных высказываний от главы государства.

Почему Ники Минаж появилась на митинге

Ники Минаж в последнее время открыто демонстрирует поддержку Дональду Трампу и Республиканской партии.

Реперка принимает участие в политических мероприятиях и публично высказывается в поддержку американского президента. Именно поэтому ее присутствие на митинге не было случайным.