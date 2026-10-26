"Такое трудно не заметить": Трамп оценил внешность Ники Минаж и возмутил сеть (видео)
Президент США Дональд Трамп оказался в центре обсуждений после неожиданного комментария о внешности американской реперки Ники Минаж. Во время митинга он публично обратил внимание на ее ягодицы и попросил артистку подняться.
Что именно сказал Трамп и почему его слова вызвали негодование в соцсетях, рассказывает Styler.
Что Трамп сказал о Ники Минаж
Инцидент произошел во время политического митинга в штате Мичиган, где среди собравшихся была реперка Ники Минаж.
Во время своего выступления Трамп неожиданно отвлекся от основной темы и решил сделать артистке комплимент. Однако вместо обычных слов восхищения он обратил внимание на ее фигуру.
"Кстати, раньше я заметил невероятно красивые ягодицы Ники Минаж. Такое трудно не заметить", - заявил президент США.
После этого он попросил артистку подняться.
"Встань, Ники. Такое трудно не заметить", - повторил Трамп.
Затем президент Америки вернулся к своему выступлению, но решил еще раз вспомнить реперку.
"Ладно, я вернусь к своему рассказу. Надеюсь, Ники не обиделась. Но мы любим Ники. Она уже давно с нами", - добавил он.
Видео с этим моментом быстро распространилось в соцсетях и вызвало неоднозначную реакцию.
Как в сети отреагировали на слова Трампа
Под видео в соцсети X пользователи начали активно критиковать поведение американского президента. Многих возмутило не только само высказывание, но и то, что оно прозвучало во время публичного политического мероприятия.
Один из комментаторов подчеркнул, что проблема, по его мнению, значительно шире неуместного комплимента.
"Проблема не в том, что он сексист. Проблема в том, что, как президент, он вызывает возмущение на многих уровнях. Ни чести, ни достоинства, ни приличия", - написал пользователь.
Другой участник обсуждения тоже не скрывал своего возмущения.
"Омерзительно. Как такой человек может быть президентом США? Какой позор", - отметил он.
Еще одна пользовательница, коротко выразила свое отношение к ситуации.
"Он настолько отвратителен, что я не могу в это поверить", - написала она.
Судя по комментариям под видео, больше всего пользователей возмутила манера общения Трампа с артисткой и уместность подобных высказываний от главы государства.
Почему Ники Минаж появилась на митинге
Ники Минаж в последнее время открыто демонстрирует поддержку Дональду Трампу и Республиканской партии.
Реперка принимает участие в политических мероприятиях и публично высказывается в поддержку американского президента. Именно поэтому ее присутствие на митинге не было случайным.
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