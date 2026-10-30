К Трампу и Мелании на Хэллоуин пришли дети в советской форме и кокошнике (видео)

Как в Белом доме праздновали Хэллоуин

Празднование состоялось вечером 29 октября на Южной лужайке Белого дома. Дональд и Мелания Трамп встречали детей и их родителей, раздавали сладости и фотографировались с маленькими гостями.

Всего мероприятие посетили около 6000 человек. Для участников подготовили специальные шоколадные батончики, выпущенные по случаю праздника.

Территорию у входа в резиденцию украсили тыквами, плющом и большой багровой луной с подсветкой. На его фоне разместили силуэты летучих мышей, которые имитировали эффект полета.

Атмосферу дополняла жуткая музыка в исполнении струнного оркестра Военно-воздушных сил США.

Какие костюмы выбрали дети

Как свидетельствует видео на официальной странице первой леди США в Instagram, маленькие гости приходили в образах разных персонажей. Среди них были Барби, Бэтмен и исторические фигуры, в том числе несколько родителей-основателей США.

Однако особое внимание привлек появление двух детей в костюмах, стилизованных под советскую и русскую символику.

Мальчик был одет в военную форму с фуражкой советского образца. На рукаве его одежды был замечен шеврон танковых войск.

Рядом с ним стояла девочка в белой верхней одежде и темном сарафане с цветочным орнаментом. Ее образ дополнял головной убор с лентами, похожий на кокошник.

На видео с празднования видно, как дети подходят к президенту и его супруге. Мелания Трамп даже коснулась фуражки мальчика.

Кто именно привел детей на мероприятие и почему для празднования выбрали именно такие костюмы, пока неизвестно.

Кто еще посетил праздник в Белом доме

К празднованию присоединились не только семьи с детьми, но представители американской администрации.

Среди гостей были министр обороны США Пит Хегсет, заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер и торговый представитель США Джеймисон Грир.

Также на мероприятии присутствовали военнослужащие, правоохранители и семьи, усыновившие детей.

Во время встречи Дональд Трамп общался с родителями, фотографировался с маленькими гостями и раздавал им праздничные угощения.

Дети в советской форме и кокошнике на праздновании Хэллоуина в США (скриншот с видео)

Как давно празднуют Хэллоуин в Белом доме

Традиция проводить празднование Хэллоуина в Белом доме существует уже несколько десятилетий. По данным White House Historical Association, первая леди Мэйми Эйзенхауэр положила начало празднованию - она впервые украсила резиденцию еще в 1958 году, используя скелеты, тыквы и кукурузные стебли.

Впоследствии традиция получила продолжение: семья Кеннеди начала приглашать детей в Белый дом на Хэллоуин, чтобы они могли получить праздничные угощения, а при президентстве Ричарда Никсона начали проводить более масштабные мероприятия для детей.