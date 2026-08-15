Эту "Зайку" обожали все: куда исчезла Юля Бельченко из "Холостяка" и как сложилась ее жизнь после шоу

Не только девушка в костюме кролика

Сейчас Юлю трудно представить без ее телевизионного прозвища. Однако сама история появления "Зайки" на шоу была довольно простой: для знакомства с Михаилом она выбрала огромный костюм зайца, дополнив образ корзиной с морковью.

Такой выход сработал. Юлю сразу запомнили и зрители, и сам "холостяк". Уже во время первого индивидуального свидания Михаил признавался, что ему нравится его характер и то, как он чувствует себя рядом с ним.

Юля "Зайка" на первой вечеринке "Холостяка" (фото: stb.ua)

Однако за веселым телевизионным образом скрывалась девушка с достаточно насыщенной биографией.

До участия в шоу Юля училась в Киеве, а затем продолжила образование в Польше. Чтобы обеспечивать себя, она работала в разных областях. Среди прочего имела опыт работы в туристической сфере, салоне красоты, музеи, а в Польше работала кассиршей и на производстве.

Именно в этот период ее жизнь особенно контрастирует с образом девушки из романтического телешоу: Юля рассказывала, что на фабрике могла работать по две смены подряд.

Параллельно она пробовала себя в конкурсах красоты. В 2019 году девушка стала финалисткой "Мисс Киев" и "Мисс Украина-Вселенная", а ранее принимала участие в студенческих конкурсах красоты в Польше.

"Зайка" на вечеринке шоу "Холостяк" (фото: stb.ua)

Никак не хотела уходить

На "Холостяке" история Юли развивалась далеко не по классическому сценарию.

После первого свидания она быстро стала одной из самых заметных участниц сезона. Михаил пригласил ее на шоппинг, после которого они провели романтический вечер. Тогда же Юля получила розу, а сам холостяк назвал ее простой и прикольной девушкой, с которой ему легко.

Юля и Михаил Заливако на свидании (скриншот)

Однако со временем у пары начали возникать сложности. Юля несколько раз оказывалась на грани выбытия, а однажды даже покинула проект. Но Михаил возвращал ее в шоу.

В девятом выпуске "Зайка" получила возможность присоединиться к чужому свиданию и воспользовалась ею. Это повлекло за собой новую волну обсуждений среди участниц. Сам Михаил тогда признавал, что ситуация его запутала, но в то же время становился на сторону Юли, когда видел, что против нее настроены другие девушки.

Юля "Зайка" на проекте (скриншот)

В результате она таки досталась финала. Но именно там зрителей ждала главная драма.

Михаил признался Юле, что между ними изначально была сильная симпатия. Однако он так и не смог назвать эти чувства любовью. По его словам, отношения каждый раз приходилось начинать сначала, поскольку Юля не всегда говорила о своих переживаниях.

В финале он выбрал Анну Богдан, а Юля покинула шоу со слезами.

Юля на финале шоу "Холостяк" (фото: stb.ua)

Что осталось за кадром

После завершения проекта Юля рассказывала о том, какой на самом деле была жизнь участниц во время съемок.

Телефоны девушек были недоступны, а связаться с родными они могли через редактора. Бытовые дела - от уборки до стирки и приготовления пищи - участницы организовывали самостоятельно.

Интересно, что вне камер у Юли также возникали непростые ситуации с другими участницами. После финала в студии "Жизнь после проекта" даже обсуждали, не было ли отношение к ней со стороны других девушек буллингом. При этом сама аудитория в значительной степени приняла сторону "Зайки".

А еще Михаил увидел разницу между телевизионной Юлей и ее образом в соцсетях. По его мнению, в Instagram она выглядела значительно более отстраненной и "глянцевой", тогда как вживую была гораздо проще и скромнее.

После "Холостяка" - неожиданная свадьба

После завершения шоу Юля не скрылась с информационного пространства сразу. Напротив, летом 2021 года она снова оказалась в центре внимания из-за свадебных фото.

На снимках "Зайка" позировала в свадебном платье рядом с телеведущим и актером Богданом Юсипчуком. Они обменивались кольцами, фотографировались как молодожены, а Юля написала, что больше не хочет скрывать их отношения.

Юля и Богдан (фото: instagram.com/julz_seven)

Поклонники решили, что финалистка "Холостяка" наконец-то вышла замуж.

Но уже через несколько дней выяснилось, что свадьба была постановочной.

Юлия и Богдан приняли участие в открытии новой свадебной локации в Киеве и сыграли роль невест. По их словам, это была помощь подруге, а не настоящая церемония.

Для Юли в этом был и личный смысл. Она признавалась, что хотела примерить на себя роль невесты и увидеть, какой может быть ее настоящий свадебный день.

Богдан же таким образом пытался избавиться от собственного страха перед женитьбой.

Правда, далеко не все подписчики оценили подобный эксперимент. Часть аудитории обвинила пару в том, что они намеренно ввели людей в заблуждение ради внимания.

Даже победившая в сезоне "Холостяка" Анна Богдан публично раскритиковала эту историю.

Жизнь после шоу

Позже Юля призналась, что участие в "Холостяке" изменило ее отношение к людям.

В интервью после проекта она говорила, что стала более осторожной в общении и теперь реже доверяет окружающим. В то же время, девушка не скрывала, что хочет встретить любимого человека, хотя отношения не считала единственной целью своей жизни.

"Зайка" на постшоу "Холостяк" (фото: stb.ua)

Именно это, пожалуй, больше всего отличает Юлю сегодняшнюю от "Зайки", которую зрители увидели в первом выпуске.

Где Юля "Зайка" сейчас

После "Холостяка" Юля Бельченко не исчезла из публичной жизни, а постепенно превратила телевизионную популярность в собственный блог. Сегодня она продолжает вести Instagram, где около 287 тысяч подписчиков. В профиле Юля указывает Киев и Милан, а среди основных тем страницы - красота, уход за собой, женские образы и повседневная жизнь.

Девушка уже несколько лет живет за границей (фото: instagram.com/julz_seven)

До участия в реалити Юля работала в сфере SMM, а после шоу еще более активно развивала это направление и собственный блог. В ее соцсетях регулярно появляется рекламный контент, в частности, сотрудничество с бьюти-брендами. В то же время, она много путешествует - среди направлений, о которых писали украинские медиа, были Италия, в частности Рим и Милан, а также другие европейские страны.

"Зайка" все так же привлекательна и элегантна (фото: instagram.com/julz_seven)

Еще один важный этап в ее жизни пришелся на начало полномасштабной войны. В 2022 году Юля оставалась в Киеве и рассказывала о волонтерстве: помогала плести маскировочные сетки, покупала продукты за свой счет, передавала одежду людям, которые выехали из опасных районов, и поддерживала волонтерские инициативы. Она объясняла, что не хотела покидать столицу, потому что именно Киев считает своим домом.

Юля следит за модой и демонстрирует свои изысканные образы в соцсетях (фото: instagram.com/julz_seven)

О личной жизни "Зайка" в последние годы говорит гораздо меньше. После "Холостяка" у нее были отношения с мужчиной-иностранцем, которого она показывала в соцсетях, однако эти отношения, судя по дальнейшим публикациям, не переросли в брак.

Как Юля "Зайка" выглядит сегодня (фото: instagram.com/julz_seven)

На сегодняшний день нет надежного публичного подтверждения, что Юля вышла замуж или имеет детей. Потому утверждать это как факт не стоит. Похоже, после опыта в украинском реалити она сознательно оставляет романтическую часть жизни без внимания, сосредоточившись на работе, блогерстве, красоте, путешествиях и собственном развитии.

В своем актуальном Instagram Юля тоже не демонстрирует семейный статус как часть публичного образа.