Украинские туристы сели на черепаху в Омане ради видео: кадры возмутили зоозащитников

Что произошло в Омане

На видео, которое распространили в соцсетях, видно, как мужчина и женщина находятся рядом с большой морской черепахой, а затем садятся на ее панцирь. На других кадрах турист держит маленькую черепашку в руках.

По информации СМИ, в скандале фигурируют Вадим Олейник и его спутница Елена Кравченко. Олейник - украинский спортсмен и фитнес-тренер, известный участием в соревнованиях по воркауту.

Особое возмущение вызвало то, что, по сообщениям авторов публикаций, животное беспокоили во время пребывания на пляже, когда оно откладывало яйца. Также в соцсетях распространялись утверждения, что туристы брали в руки новорожденных черепашек.

Зоозащитники резко отреагировали на видео

Одним из первых ситуацию публично раскритиковал природоохранный проект Biologicamente. Автор сообщения заявил, что решил обнародовать кадры из-за возмущения поведением туристов.

В публикации отмечается, что морская черепаха - дикое животное, которое нельзя использовать в качестве реквизита для фотографий или видео.

"Это не стул и не скамейка. Когда черепаха выходит на берег, не нужно делать ничего. Ее нельзя касаться и нельзя подвергать стрессу", - говорится в сообщении Biologicamente.

Автор также утверждает, что туристы находились вместе с волонтерами организации, занимающейся мониторингом морских черепах в Омане. Именно это, по его словам, могло создать у них впечатление, что такое взаимодействие с животным разрешено.

В то же время Biological отмечает, что присутствие волонтеров не может быть оправданием для контакта с диким животным. Автор сообщения утверждает, что профессиональная природоохранная организация не позволила бы туристам садиться на черепаху ради фотографий.

Зоозащитник также заявил, что передал информацию об инциденте соответствующим структурам и намерен добиваться официальной реакции.

В своем эмоциональном сообщении представитель Biologicamente назвал увиденное "эксплуатацией" и "плохим обращением" с диким животным.

Он также раскритиковал аргумент о якобы благих намерениях туристов и подчеркнул, что даже желание помочь животному не оправдывает действий, которые могут его беспокоить.

Власти Омана уже отреагировали

На ситуацию обратило внимание Управление по охране окружающей среды Омана (Environment Authority). Ведомство сообщило, что отслеживает видео, которое распространяется в соцсетях, и подтвердило принятие необходимых юридических мер в отношении лица, нарушившего покой морских черепах в районе Рас-эль-Хадд.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия противоречат законам и правилам защиты дикой природы Омана. Туристов призывали соблюдать установленные правила при посещении мест гнездования морских черепах, не приближаться к животным, не прикасаться к ним и не беспокоить.

Задержали ли украинских туристов

После распространения видео в украинском сегменте соцсетей появилась информация, что нарушителей якобы задержали в аэропорту, когда они пытались покинуть Оман.

Однако официального подтверждения именно задержания в аэропорту пока нет.

В Environment Authority сообщили лишь, что приняли юридические меры в отношении лица, нарушившего покой морских черепах. О задержании, аресте или конкретном наказании в заявлении ведомства речь не идет.

Извинился ли украинец

После огласки Вадим Олейник опубликовал видео с извинениями в Instagram. Он обратился к Управлению по охране окружающей среды Омана и организации, занимающейся защитой морских черепах.

Спортсмен заявил, что не знал правил обращения с черепахами, признал свою ошибку и заверил, что не собирался нанести животному вред.

"Меня ввели в заблуждение, и я не знал об этих правилах. Поэтому я допустил ошибку и приношу свои извинения всем", - сказал Олейник в Stories.