От мебельного склада до съемочной площадки: актер Дмитрий Павко про свой путь и "Котляревського"

– При работе над "Мавкой" вы столкнулись со страхом лошадей и ныряния. Удалось ли преодолеть эти страхи?

– К сожалению, не удалось ни то, ни другое. Думаю, страх лошадей нужно проработать большей практикой обращения с ними. Что же касается ныряния в холодную воду - это вопрос сугубо здоровья, а у меня с этим постоянные проблемы.

– Какой трюк или рискованный эпизод на съемках вы больше не согласились бы повторить?

– Нет таких! Я готов ко всему, только одно условие - тщательная подготовка.

– Вы снимались в "Київ. День-Ніч". Какую свою роль зрители меньше всего ожидают увидеть в новом образе?

– Пожалуй, больше удивятся, когда я сыграю антагониста или серого кардинала.

– Вы говорили, что хотите более сложные роли. Какую свою черту вам было бы страшно показать через персонажа?

– Черты, которую я боялся показать, не существует. Для меня в приоритете донести идею, почему этот персонаж как раз с такими чертами.

– Какому навыку вам пришлось научиться с нуля ради "Котляревського"?

– Основная задача моего персонажа - разумно управлять залом и удерживать связь с кухней. А в этом опыт я немного имею. У родителей было небольшое придорожное кафе-бар, и они регулярно могли оставлять меня за главного, чтобы я выполнял определенные операционные и управляющие задачи, в частности принимать товар, следить за оборотом товара со склада, залом, не не отвлекается ли персонал от работы, когда клиенты ждут, чтобы сделать заказ и т.д.

– Какая работа у вас была до актерства, и что из этого опыта вам помогает?

– На самом деле я много где бродил (улыбается). Одна из крайних работ - на мебельном складе. Единственное, что я осознал из всех работ, - это не место, где я хочу быть и которое делает меня счастливым. Поэтому мне самое главное делать то, что любишь и любить то, что делаешь.

– Случалось ли вам получать отказ на кастинге, после которого вы впоследствии поняли, что он пошел вам на пользу?

– Когда мне отказывали на кастингах, то я воспринимал это как "Нет" на вопрос "А достаточно ли готов уже?". Что означало, что нужно продолжать поиски новой роли.

– Какой украинский фильм последних лет заставил вас подумать: "Я тоже хочу быть частью такого кино"?

– "Ти - космос", "Памфір", "Люксембург, Люксембург" - пример того, куда я хочу двигаться.

– Как складывалось взаимодействие с партнерами по "Котляревському" на съемочной площадке? Подружились ли с кем-то после съемок?

– Со всеми коллегами была отличная творческая связь! Со многими уже был знаком, однако обстоятельства, в которых мы живем, бывают разные: иногда это лучшие коллеги в мире, а иногда хочется придушить кого-то (улыбается). Это нормально, база!

Дмитрий Павко (фото предоставлено пресс-службой Нового канала)

Что известно о сериале "Котляревський"

События ситкома "Котляревський" разворачиваются в одноименном ресторане. Его команда ищет современное прочтение украинских кулинарных традиций, а между рабочими делами сотрудники влюбляются, выясняют отношения и попадают в комические ситуации.

Название заведения перекликается с замыслом сериала: его герои переосмысливают традиции через еду, как в свое время Иван Котляревский - через литературу.

Над проектом работает Starlight Production. В сериале снялись Дарья Петрожицкая, Ирина Кудашова, Константин Октябрьский, Олег Гоцуляк, Александр Погребняк и Дмитрий Павко. Персонаж Павка отвечает за работу зала и его взаимодействие с кухней.

Первые серии "Котляревського" зрители увидят 2 ноября в 19:00 на Новом канале.