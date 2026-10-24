Від меблевого складу до знімального майданчика: актор Дмитро Павко про свій шлях і "Котляревського"

– Під час роботи над "Мавкою" ви зіткнулися зі страхом коней і пірнання. Чи вдалося подолати ці страхи?

– На жаль, не вдалось ані те, ані інше. Думаю, страх коней треба пропрацювати більшою практикою поводження з ними. Що ж щодо пірнання в холодну воду - це питання суто здоровʼя, а в мене з цим постійні проблеми.

– Який трюк або ризикований епізод на зйомках ви більше не погодилися б повторити?

– Немає таких! Я готовий до усього, лише одна умова - ретельна підготовка.

– Ви знімалися в "Київ. День-Ніч". Яку свою роль глядачі найменше очікують побачити в новому образі?

– Мабуть, найбільше здивуються, коли я зіграю антагоніста або сірого кардинала.

– Ви говорили, що хочете складніших ролей. Яку свою рису вам було б страшно показати через персонажа?

– Риси, яку б я боявся показати, не існує. Для мене в пріоритеті донести ідею, чому цей персонаж саме з такими рисами.

– Якої навички вам довелося навчитися з нуля заради "Котляревського"?

– Основна задача мого персонажа - розумно керувати залом і утримувати зв’язок з кухнею. А в цьому досвід я трохи маю. У батьків було невеличке придорожне кафе-бар, і вони регулярно могли залишати мене за головного, щоб я виконував певні операційні та керуючі задачі, зокрема приймати товар, стежити за обігом товару зі складу, залом, чи персонал не відволікається від роботи, коли клієнти чекають, щоб зробити замовлення тощо.

– Яка робота у вас була до акторства, і що з того досвіду досі вам допомагає?

– Насправді я багато де тинявся (усміхається). Одна з крайніх робіт - на меблевому складі. Єдине, що я усвідомив з усіх робіт, - це не місце, де я хочу бути і яке робить мене щасливим. Тому мені найголовніше робити те, що любиш, і любити те, що робиш.

– Чи траплялося вам отримувати відмову на кастингу, після якої ви згодом зрозуміли, що вона пішла вам на користь?

– Коли мені відмовляли на кастингах, то я сприймав це як "Ні" на питання "А чи достатньо готовий уже?". Що означало, що треба продовжувати пошуки нової ролі.

– Який український фільм останніх років змусив вас подумати: "Я теж хочу бути частиною такого кіно"?

– "Ти - космос", "Памфір", "Люксембург, Люксембург" - приклад того, куди я хочу рухатись.

– Як складалася взаємодія з партнерами по "Котляревському" на знімальному майданчику? Чи подружилися з кимось після зйомок?

– З усіма колегами був чудовий творчий звʼязок! З багатьма вже був знайомий, проте обставини, в яких ми живемо, бувають різні: іноді це найкращі колеги в світі, а часом хочеться придушити когось (усміхається). Це нормально, база!

Дмитро Павко (фото надане пресслужбою Нового каналу)

Що відомо про серіал "Котляревський"

Події ситкому "Котляревський" розгортаються в однойменному ресторані. Його команда шукає сучасне прочитання українських кулінарних традицій, а між робочими справами працівники закохуються, з’ясовують стосунки та потрапляють у комічні ситуації.

Назва закладу перегукується із задумом серіалу: його герої переосмислюють традиції через їжу, як свого часу Іван Котляревський - через літературу.

Над проєктом працює Starlight Production. У серіалі знялися Дар’я Петрожицька, Ірина Кудашова, Костянтин Октябрський, Олег Гоцуляк, Олександр Погребняк і Дмитро Павко. Персонаж Павка відповідає за роботу залу та його взаємодію з кухнею.

Перші серії "Котляревського" глядачі побачать 2 листопада о 19:00 на Новому каналі.