Известные украинцы, усыновившие детей: Мирошниченко, Баба Даша, Якутов и Подкопаева

Тимур и Инна Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают четырех детей. Двое из них - усыновлены. В июне 2023 года супруги усыновили Марселя. Мальчик родился преждевременно и нуждался в длительной реабилитации. В сентябре 2024 года в семье появился еще один усыновленный ребенок - девочка Ангелина.

Инна открыто говорит о своем опыте и часто делится семейными моментами в Instagram. Она также рассказывает об адаптации детей и трудностях, с которыми могут столкнуться родители после усыновления. По ее словам, к этому решению нужно подходить с пониманием того, что ребенку может понадобиться немало времени, чтобы привыкнуть к новой семье.



Тимур и Инна Мирошниченки со своими детьми (фото: .instagram.com/timur.miroshnychenko/)

Лилия Подкопаева

Подкопаева усыновила сына Вадима в 2006 году. Тогда мальчику было около шести месяцев. Интересно, что во время процедуры усыновления спортсменка узнала про собственную беременность, но это не изменило ее решение забрать Вадима в семью.

Впоследствии у Лилии родилась дочь Каролина. Вадим вырос, а спортсменка и сейчас поддерживает с ним близкую связь и время от времени показывает сына в своих соцсетях.



Лилия Подкопаева со своими детьми (фото: instagram.com/podkopayeva_official/)

Наталья Могилевская

Могилевская стала мамой двух девочек, усыновленных во время полномасштабной войны. Это родные сестры Мишель и София. О дочерях певица рассказала публично в начале 2024 года.

Наталья объясняла, что не спешила говорить о детях, поскольку им нужно было время на адаптацию. Сейчас артистка иногда показывает дочерей в соцсетях, однако старается не делать их жизнь слишком публичной. Старшая Мишель уже учится в лицее, а Софии в 2026 году исполнилось шесть лет.

Наталья Могилевская с дочерьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Алекс и Аля Якутовы

Шеф-повар Алекс Якутов и его жена Аля недавно усыновили четырехлетнего Кирюшу. До этого супруги около полутора месяцев приезжали к мальчику, чтобы они могли постепенно познакомиться и привыкнуть друг к другу.

В канун Дня усыновления Аля рассказала, что с первого шага до появления Кирюши дома прошло почти два года. По словам Али, теперь он может устраивать эмоциональные сцены, и для нее это даже стало признаком того, что ребенок чувствует себя в семье достаточно безопасно, чтобы проявлять свои эмоции.

"О, класс, мы этого ждали, что он взорвется и он начнет быть, ну как нормальный ребенок", - сказала она.



Алекс и Аля Якутовы с сыном Кирюшей (фото: instagram.com/alex_yakutov/)

Олива Чернова

Блогер и ее муж Дмитрий усыновили четырехлетнюю Лию во время полномасштабной войны. По словам Оливы, об усыновлении они начали думать еще в 2019 году, а в 2025-м их семья официально стала больше.

О своем опыте блоггер рассказывает в соцсетях. Она показывает, как Лия привыкает к новой жизни, и не скрывает, что после усыновления семье пришлось пройти через непростой адаптации. Своими историями Олива хочет показать другим будущим усыновителям, как все происходит не только на этапе оформления документов, но и после того, как ребенок приезжает домой.



Олива с мужем Дмитрием и дочкой Лией (фото: instagram.com/oliva_che/)

Баба Даша

Блогерша Дария Пазюк, известная как Баба Даша, ранее неоднократно рассказывала о желании усыновить ребенка. Вместе с мужем Александром она воспитывает троих сыновей. В 2024 году блоггерша признавалась, что не планирует рожать четвертого ребенка, но хочет усыновить.

Недавно Баба Даша показала "рожденную сердцем" дочь Ангелину и рассказала об их истории. По словам блогерши, о ребенке она узнала в одном из медицинских заведений. Именно эта встреча стала для нее толчком задуматься об усыновлении. Теперь Ангелина стала частью семьи Бабы Даши.

Семья Пазюк (скриншот: instagram.com/_baba_dasha/)