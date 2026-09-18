Известные украинцы, усыновившие детей: Мирошниченко, Баба Даша, Якутов и Подкопаева
17 сентября в Украине отмечали День усыновления. По этому случаю стоит упомянуть истории известных украинцев , ставших родителями для детей, подарив им новую семью.
Какие звезды и блогеры усыновили детей и как проходили период адаптации, рассказывает Styler.
Тимур и Инна Мирошниченко
Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают четырех детей. Двое из них - усыновлены. В июне 2023 года супруги усыновили Марселя. Мальчик родился преждевременно и нуждался в длительной реабилитации. В сентябре 2024 года в семье появился еще один усыновленный ребенок - девочка Ангелина.
Инна открыто говорит о своем опыте и часто делится семейными моментами в Instagram. Она также рассказывает об адаптации детей и трудностях, с которыми могут столкнуться родители после усыновления. По ее словам, к этому решению нужно подходить с пониманием того, что ребенку может понадобиться немало времени, чтобы привыкнуть к новой семье.
Тимур и Инна Мирошниченки со своими детьми (фото: .instagram.com/timur.miroshnychenko/)
Лилия Подкопаева
Подкопаева усыновила сына Вадима в 2006 году. Тогда мальчику было около шести месяцев. Интересно, что во время процедуры усыновления спортсменка узнала про собственную беременность, но это не изменило ее решение забрать Вадима в семью.
Впоследствии у Лилии родилась дочь Каролина. Вадим вырос, а спортсменка и сейчас поддерживает с ним близкую связь и время от времени показывает сына в своих соцсетях.
Лилия Подкопаева со своими детьми (фото: instagram.com/podkopayeva_official/)
Наталья Могилевская
Могилевская стала мамой двух девочек, усыновленных во время полномасштабной войны. Это родные сестры Мишель и София. О дочерях певица рассказала публично в начале 2024 года.
Наталья объясняла, что не спешила говорить о детях, поскольку им нужно было время на адаптацию. Сейчас артистка иногда показывает дочерей в соцсетях, однако старается не делать их жизнь слишком публичной. Старшая Мишель уже учится в лицее, а Софии в 2026 году исполнилось шесть лет.
Алекс и Аля Якутовы
Шеф-повар Алекс Якутов и его жена Аля недавно усыновили четырехлетнего Кирюшу. До этого супруги около полутора месяцев приезжали к мальчику, чтобы они могли постепенно познакомиться и привыкнуть друг к другу.
В канун Дня усыновления Аля рассказала, что с первого шага до появления Кирюши дома прошло почти два года. По словам Али, теперь он может устраивать эмоциональные сцены, и для нее это даже стало признаком того, что ребенок чувствует себя в семье достаточно безопасно, чтобы проявлять свои эмоции.
"О, класс, мы этого ждали, что он взорвется и он начнет быть, ну как нормальный ребенок", - сказала она.
Алекс и Аля Якутовы с сыном Кирюшей (фото: instagram.com/alex_yakutov/)
Олива Чернова
Блогер и ее муж Дмитрий усыновили четырехлетнюю Лию во время полномасштабной войны. По словам Оливы, об усыновлении они начали думать еще в 2019 году, а в 2025-м их семья официально стала больше.
О своем опыте блоггер рассказывает в соцсетях. Она показывает, как Лия привыкает к новой жизни, и не скрывает, что после усыновления семье пришлось пройти через непростой адаптации. Своими историями Олива хочет показать другим будущим усыновителям, как все происходит не только на этапе оформления документов, но и после того, как ребенок приезжает домой.
Баба Даша
Блогерша Дария Пазюк, известная как Баба Даша, ранее неоднократно рассказывала о желании усыновить ребенка. Вместе с мужем Александром она воспитывает троих сыновей. В 2024 году блоггерша признавалась, что не планирует рожать четвертого ребенка, но хочет усыновить.
Недавно Баба Даша показала "рожденную сердцем" дочь Ангелину и рассказала об их истории. По словам блогерши, о ребенке она узнала в одном из медицинских заведений. Именно эта встреча стала для нее толчком задуматься об усыновлении. Теперь Ангелина стала частью семьи Бабы Даши.
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