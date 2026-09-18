Відомі українці, які усиновили дітей: Мірошніченко, Баба Даша, Якутов і Подкопаєва

Тімур та Інна Мірошниченки

Тімур та Інна Мірошниченки виховують чотирьох дітей. Двоє з них - усиновлені. У червні 2023 року подружжя усиновило Марселя. Хлопчик народився передчасно і потребував тривалої реабілітації. У вересні 2024 року в родині з'явилася ще одна усиновлена дитина - дівчинка Ангеліна.

Інна відкрито говорить про свій досвід та часто ділиться сімейними моментами в Instagram. Вона також розповідає про адаптацію дітей та труднощі, з якими можуть зіткнутися батьки після усиновлення. За її словами, до цього рішення потрібно підходити з розумінням того, що дитині може знадобитися чимало часу, щоб звикнути до нової родини.



Тимур та Інна Мірошниченки з своїми дітьми (фото: .instagram.com/timur.miroshnychenko/)

Лілія Подкопаєва

Подкопаєва усиновила сина Вадима у 2006 році. Тоді хлопчику було близько шести місяців. Цікаво, що під час процедури усиновлення спортсменка дізналася про власну вагітність, але це не змінило її рішення забрати Вадима в родину.

Згодом у Лілії народилася донька Кароліна. Вадим виріс, а спортсменка й зараз підтримує з ним близький зв'язок та час від часу показує сина у своїх соцмережах.



Лілія Подкопаєва зі своїми дітьми (фото: instagram.com/podkopayeva_official/)

Наталія Могилевська

Могилевська стала мамою двох дівчаток, яких усиновила під час повномасштабної війни. Це рідні сестри Мішель та Софія. Про доньок співачка розповіла публічно на початку 2024 року.

Наталія пояснювала, що не поспішала говорити про дітей, оскільки їм потрібен був час на адаптацію. Зараз артистка іноді показує доньок у соцмережах, однак намагається не робити їхнє життя надто публічним. Старша Мішель уже навчається у ліцеї, а Софії у 2026 році виповнилося шість років.

Наталія Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Алекс та Аля Якутови

Шеф-кухар Алекс Якутов та його дружина Аля нещодавно усиновили чотирирічного Кірюшу. До цього подружжя близько півтора місяця приїжджало до хлопчика, щоб вони могли поступово познайомитися та звикнути одне до одного.

Напередодні Дня усиновлення Аля розповіла, що від першого кроку до появи Кірюші вдома минуло майже два роки. За словами Алі, тепер він може влаштовувати емоційні сцени, і для неї це навіть стало ознакою того, що дитина почувається в родині достатньо безпечно, щоб проявляти свої емоції.

"О, клас, ми цього чекали, що він вибухне і він почне бути, ну, як нормальна дитина", - сказала вона.



Алекс та Аля Якутови з сином Кирюшею (фото: instagram.com/alex_yakutov/)

Олива Чернова

Блогерка та її чоловік Дмитро усиновили чотирирічну Лію під час повномасштабної війни. За словами Оливи, про усиновлення вони почали думати ще у 2019 році, а у 2025-му їхня родина офіційно стала більшою.

Про свій досвід блогерка розповідає у соцмережах. Вона показує, як Лія звикає до нового життя, і не приховує, що після усиновлення родині довелося пройти через непростий період адаптації. Своїми історіями Олива також хоче показати іншим майбутнім усиновлювачам, як усе відбувається не лише на етапі оформлення документів, а й після того, як дитина приїжджає додому.



Олива з чоловіком Дмитром та донечкою Лією (фото: instagram.com/oliva_che/)

Баба Даша

Блогерка Дарія Пазюк, відома як Баба Даша, раніше неодноразово розповідала про бажання усиновити дитину. Разом із чоловіком Олександром вона виховує трьох синів. У 2024 році блогерка зізнавалася, що не планує народжувати четверту дитину, натомість хоче усиновити.

Нещодавно Баба Даша показала “народжену серцем” донечку Ангеліну та розповіла про їхню історію. За словами блогерки, про дитину вона дізналася в одному з медичних закладів. Саме ця зустріч стала для неї поштовхом замислитися про усиновлення. Тепер Ангеліна стала частиною родини Баби Даші.

Сім’я Пазюк (скріншот: instagram.com/_baba_dasha/)