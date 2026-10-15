У Виктора Павлика произошло сильное кровотечение после операции: жена рассказала о состоянии артиста

Почему Виктору Павлику понадобилась операция

По словам Репьяховой, стоматологическое вмешательство было необходимо из-за повреждения ранее установленного импланта. Он треснул, поэтому врачам пришлось работать с костной тканью, чтобы подготовить место для дальнейшего обновления.

После процедуры у артиста возникло кровотечение. Как рассказала жена, супруг проснулся ночью с полным ртом крови и остановить ее никак не удавалось.

Что жена певца рассказала о возможной причине

Блогерша обратила внимание на особенности здоровья мужа. По ее словам, у 60-летнего Виктора Павлика искусственный клапан сердца, а также он постоянно принимает варфарин - препарат, который снижает свертываемость крови и помогает предотвращать образование тромбов.

Екатерина утверждает, что перед операцией медики не уточнили важные обстоятельства, связанные со здоровьем артиста.

"Накануне мужу провели сложное стоматологическое хирургическое вмешательство. И, как выяснилось, врачи не уточнили, что у него искусственный клапан сердца и он пожизненно принимает варфарин - препарат, который влияет на свертываемость крови. Ночью началось кровотечение. Проснулся с полным ртом крови и в дальнейшем кровотечение не прекращалось. Я очень испугалась", - написала она.

Репьяхова также призналась, что обвиняет себя в том, что лично не проконтролировала подготовку супруга к процедуре.

"Я просто в шоке. И больше всего сейчас корю себя за то, что не проконтролировала сразу все лично. Хотя бы все было хорошо. Это уже вторая операция на том же месте, поскольку первый имплант треснул, поэтому на этот раз пришлось наращивать костную ткань и повторно устанавливать имплант", - добавила она.

Репьяхова рассказала, что произошло с Виктором Павликом (скриншот)

Что сейчас известно о состоянии артиста

Впоследствии блогерша добавила, что состояние супруга удалось стабилизировать и поблагодарила всех за поддержку. По ее словам, Павлику наложили швы, сейчас он чувствует себя хорошо, хотя у него остались сильные гематомы.

Жена певца также отметила работу медиков, которые оперативно оказали квалифицированную помощь и поблагодарили врачей за профессионализм, неравнодушие и человечность.

"Франковичу наложили швы, все хорошо, чувствует себя хорошо. Только гематомы сильные. Нам оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь. Безгранично благодарна за профессионализм, неравнодушие и человечность!" - резюмировала Екатерина.

Блогерша рассказала о состоянии артиста после стабилизации состояния (скриншот)

Почему у Виктора Павлика установлен искусственный клапан сердца

В 2024 году артист перенес операцию по замене аортального клапана из-за серьезных проблем с его работой.

По словам певца, отверстие клапана критически сузилось, из-за чего ему стало тяжело дышать даже во время обычной ходьбы. Хирургическое вмешательство длилось около четырех часов.

После установки искусственного клапана артист должен пожизненно принимать препараты, которые снижают свертываемость крови и помогают предотвращать образование тромбов.