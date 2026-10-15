У Віктора Павліка сталася сильна кровотеча після операції: дружина розповіла про стан артиста

Чому Віктору Павліку знадобилася операція

За словами Реп'яхової, стоматологічне втручання було необхідне через пошкодження раніше встановленого імпланта. Він тріснув, тому лікарям довелося працювати з кістковою тканиною, щоб підготувати місце для подальшого відновлення.

Після процедури в артиста виникла кровотеча. Як розповіла дружина, чоловік прокинувся вночі з повним ротом крові й зупинити її ніяк не вдавалося.

Що дружина співака розповіла про можливу причину

Блогерка звернула увагу на особливості здоров'я чоловіка. За її словами, у 60-річного Віктора Павліка штучний клапан серця, а також він постійно приймає варфарин - препарат, який знижує згортання крові та допомагає запобігати утворенню тромбів.

Катерина стверджує, що перед операцією медики не уточнили важливих обставин, пов'язаних зі здоров'ям артиста.

"Напередодні чоловікові провели складне стоматологічне хірургічне втручання. І, як з'ясувалося, лікарі не уточнили, що в нього штучний клапан серця і він пожиттєво приймає варфарин - препарат, який впливає на згортання крові. Вночі почалася кровотеча. Прокинувся з повним ротом крові і надалі кровотеча не припинялася. Я дуже злякалася", - написала вона.

Реп'яхова також зізналася, що звинувачує себе в тому, що особисто не проконтролювала підготовку чоловіка до процедури.

"Я просто в шоці. І найбільше зараз картаю себе за те, що не проконтролювала одразу все особисто. Хоч би надалі все було добре. Це вже друга операція на тому самому місці, оскільки перший імплант тріснув, тому цього разу довелося нарощувати кісткову тканину та повторно встановлювати імплант", - додала вона.

Реп'яхова розповіла, що сталося з Віктором Павліком (скриншот)

Що зараз відомо про стан артиста

Згодом блогерка додала, що стан чоловіка вдалося стабілізувати та подякувала всім за підтримку. За її словами, Павліку наклали шви, зараз він почувається добре, хоча в нього залишилися сильні гематоми.

Дружина співака також відзначила роботу медиків, які оперативно надали кваліфіковану допомогу та подякувала лікарям за професіоналізм, небайдужість і людяність.

"Франковичу наклали шви, все добре, почуває себе добре. Тільки гематоми сильні. Нам оперативно надали кваліфіковану медичну допомогу. Безмежно вдячна за професіоналізм, небайдужість і людяність!" - резюмувала Катерина.

Блогерка розповіла про стан артиста після стабілізації стану (скриншот)

Чому у Віктора Павліка встановлений штучний клапан серця

У 2024 році артист переніс операцію із заміни аортального клапана через серйозні проблеми з його роботою.

За словами співака, отвір клапана критично звузився, через що йому стало важко дихати навіть під час звичайної ходьби. Хірургічне втручання тривало близько чотирьох годин.

Після встановлення штучного клапана артист пожиттєво має приймати препарати, які знижують згортання крові та допомагають запобігати утворенню тромбів.