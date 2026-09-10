Едете в Египет с детьми и без мужа? Что советуют туристки для отдыха без лишних проблем

Все началось с вопроса пользовательницы Светланы, которая в конце сентября собирается впервые полететь в Шарм-эль-Шейх вместе с подругой и двумя детьми.

"Едем в конце сентября с подругой и 2 детьми в Египет (Шарм). Что мы должны знать?" - спросила она.

Вопрос автора поста (скриншот)

Пост быстро собрал более 300 ответов, а среди них оказалось немало советов от женщин, которые уже отдыхали в Египте самостоятельно с детьми и без мужей.

Не говорите гиду, что вы впервые в Шарме

Один из самых популярных советов в ветке касался общения с гидами. Туристка посоветовала не рассказывать на ресепшене, что это ваша первая поездка в Шарм-эль-Шейх.

"Ни в коем случае не говорить гиду, на ресепшене, что вы впервые в Шарме. Говорите любое число больше 5", - написала она.

Другие участницы дискуссии также советовали не спешить соглашаться на предложения отельных гидов, особенно когда речь идет об экскурсиях.

Одна из туристок утверждает, что экскурсии от "официального туроператора" могут стоить в разы дороже, поэтому советует искать местные бюро и обязательно читать отзывы.

"Не приходите на "встречу с гидом", потому что вам там впарят экскурсии от "официального туроператора", "со страховкой" и бла-бла-бла, но такие экскурсии могут быть даже в 5 раз дороже", - поделилась она собственным опытом.

В то же время другая украинка призвала не покупать экскурсии просто на улице, а пользоваться услугами официальных представителей. Поэтому здесь мнения туристок разошлись, но в одном они сходятся: организатора поездки лучше проверять по отзывам, а цены - сравнивать.

Воду из-под крана лучше не пить

Этот совет неоднократно повторялся в комментариях.

"Пить и чистить зубы только водой из бутылок. Обязательно возьмите что-то от отравления, пусть лучше не понадобится", - написала одна из пользовательниц.

Другая туристка, которая ездила в Египет сама с ребенком в возрасте 1 года и 8 месяцев, тоже назвала воду едва ли не единственным правилом, которого действительно стоит придерживаться.

"Единственное и главное - воду из крана не пить. Зубы ею не чистить (только из бутылки). Все остальное, ерунда", - написала она.

При этом женщина призвала не пугать себя перед отпуском десятками возможных проблем. По ее словам, многое зависит от настроя, а сама она осталась довольна поездкой с маленьким ребенком.

С едой - не экспериментировать

Одна из участниц обсуждения рассказала, что сама выбирает максимально простые блюда из одного-двух продуктов.

"Салаты - нет, туда скидывают весь шлак и заливают соусом. Только огурец, помидор отдельно. Суп - та же история. Что-то типа макарон болоньезе тоже нет, лучше отдельно макароны и мясо", - написала она.

В отдельном комментарии туристка сформулировала свое правило еще проще: все, что залито соусом, она предпочитает не брать.

Это именно личный опыт пользовательницы, а не универсальное правило для всех отелей Египта, однако авторка поста поблагодарила ее за совет.

SPF 70 и кораллки

Защита от солнца стала еще одной темой обсуждения. Украинка, которая на момент написания комментария сама находилась в Марса-Аламе с ребенком, посоветовала взять средство с высоким SPF.

"SPF 70, сгореть не получится, а вот кожа будет как шоколадка", - написала она.

Еще одна туристка напомнила о кораллках и отметила, что в сентябре может быть влажно и ветрено.

Не реагируйте на выкрики прохожих

Отдельный пласт советов касался общения на улице.

"Не обращайте внимание, когда вам кричат "красавица ат куда ты". Вообще ни на кого", - написала одна из туристок.

Другая участница дискуссии высказалась значительно спокойнее. Она согласилась, что на улице к туристкам могут активно обращаться, однако добавила, что не воспринимала это как проявление агрессии.

"На улице хоть и пристают, но не со зла, там хорошие люди", - поделилась она.

Еще один совет для тех, кто собирается что-то покупать за пределами отеля, был максимально коротким: торговаться.

Доллары лучше не менять "с рук"

, которая оставила сразу несколько развернутых комментариев, посоветовала не менять доллары на улице или в магазинах.

"Доллары не меняйте на улице, в магазине и т. п. Ищите банкомат-обменник, курс официальный", - написала украинка.

Она же отметила, что цены в аптеках стоит проверять, а для передвижения по Шарму советовала обратить внимание не только на такси, но и на маршрутки. По ее словам, поездка в последних обычно стоит около доллара.

Среди мест для прогулок туристка отдельно назвала Старый город и площадь Сохо.

А как насчет интернета?

Та же пользовательница не советовала сразу покупать местную SIM-карту.

"Интернет - лучше роуминг из Украины, симка и их интернет стоит конских денег", - написала она.

Авторка поста даже переспросила, действительно ли украинского роуминга будет достаточно.

Конечно, это опыт конкретной туристки, поэтому перед поездкой лучше самостоятельно сравнить актуальные тарифы своего оператора и местные предложения.

Главное - не настраивать себя на катастрофу

Среди десятков предостережений нашелся и значительно более простой совет от мамы, которая уже ездила в Египет сама с маленьким ребенком.

"Я ездила со своим ежегодно с 1,8, поэтому знаю, как это. Но все зависит от вашего настроения. Настраивайте себя на волну позитива, принятия солнечных ванн и прекрасного Красного моря", - написала она.

И это, пожалуй, лучше всего показывает общий настрой дискуссии. Опыт у туристок разный. То, что одна называет главным правилом, другая считает преувеличением. Но несколько советов повторяются чаще всего - не пить воду из-под крана, внимательно выбирать экскурсии, не стесняться отказывать навязчивым продавцам, торговаться и беречь кожу от солнца.

И главное, что женщины, которые уже ездили в Египет сами с детьми, вовсе не описывают такой отдых как что-то экстремальное. Наоборот, среди всех предостережений в ветке нашлось и самое короткое резюме будущего отпуска: "Покупать манго... гранаты... клубнику, гуаву... плавать... плавать...".