Жогло из "Вар'ятів" назвал цену похудения на 65 кг: на операцию пришлось одалживать

Что подтолкнуло комика к кардинальным переменам

Жена Владимира Ирина неоднократно предлагала мужчине вместе заняться похудением. Однако попытки сесть на диету не давали результата. По словам женщины, после работы ее избранник мог выпить, поэтому соблюдать ограничения ему было сложно.

Впоследствии из-за избыточного веса у комика начались серьезные проблемы со здоровьем. Он уже не мог полноценно заниматься спортом, у него повышалось давление и возникли проблемы с уровнем сахара. На ногах стали появляться раны.

Тогда Ирина убеждала мужа обратиться к врачу и согласиться на бариатрическую операцию.

"Володя, тебе нужно идти к врачу. У нас маленький ребенок. Ты так долго не проживешь, у тебя и давление высокое. Я просто останусь сама с ребенком", - вспомнила она.

Еще одной серьезной проблемой стало апноэ сна. Из-за сильного храпа и нарушения дыхания Владимир около года спал отдельно от жены и ребенка. По словам комика, его состояние влияло и на сон сына, которому впоследствии диагностировали аутизм.

"Очень повлияло то, что ребенок просыпался очень часто. Это не храп мужской был. Это медведь попал в капкан. А учитывая, что из-за избыточного веса было ужасное апноэ. Это когда кислород не поступает в мозг в достаточном количестве", - рассказал Жогло.

Ирина призналась, что боялась за мужа, когда видела, как он спит и тяжело дышит. По ее словам, Владимир мог спать с синими губами и буквально хватать воздух.

"Когда ты весишь 164 килограмма при росте 174 сантиметра, то ты не спишь лежа, ты спишь сидя", - отметил комик.

Почему Жогло решился на бариатрическую операцию и сколько она стоила

Окончательно на решение Владимира повлияла не только его собственная ситуация со здоровьем, но и страх оставить жену с ребенком.

"Мы четко понимали, что диагнозы есть не только у меня. Это тоже важный мотивационный момент. Не только жена повлияла, но и то, что жена в какой-то момент сказала мне такую фразу: "Володь, ну а если ты умрешь, а я одна с особенным ребенком и не работаю?" - рассказал Жогло.

В то же время комик признался, что долго откладывал операцию из-за психологического барьера по трате денег на себя. В конце концов, он решился на процедуру, которая на тот момент стоила 4000 долларов.

"Операция стоила на тот момент, по тому курсу, 4000 долларов", - сказал Владимир.

Для Жогла эта сумма была значительной, поэтому деньги на операцию он одолжил. После этого ему пришлось вернуться к работе раньше, чем он ожидал.

"Я взял работу, потому что я одалживал деньги, мне нужно было возвращать деньги. И люди смеются, потому что 4000 долларов он одолжил деньги. Ха-ха-ха, не смешите нас. Ну, если вы думаете, что у меня просто в кармане, что я себе ношу в кармане 4000 долларов, вы глубоко ошибаетесь", - обьяснил комик.

Как проходило восстановление после операции

Владимир рассказал, что уже на следующий день после операции был дома. Первое время он мог есть только жидкую пищу и постепенно восстанавливался.

На работу Жогло вернулся на 26-й день после операции. На тот момент он уже чувствовал себя гораздо лучше, однако столкнулся с неожиданной для себя проблемой.

Несмотря на быстрое похудение, энергии у него было меньше, чем до операции. По словам комика, организму понадобилось время, чтобы адаптироваться к изменениям.