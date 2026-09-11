Жогло з "Вар'ятів" назвав ціну схуднення на 65 кг: на операцію довелося позичати

Що підштовхнуло коміка до кардинальних змін

Дружина Володимира Ірина неодноразово пропонувала чоловікові разом зайнятися схудненням. Однак спроби сісти на дієту не давали результату. За словами жінки, після роботи її обранець міг випити, тому дотримуватися обмежень йому було складно.

Згодом через надмірну вагу у коміка почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Він уже не міг повноцінно займатися спортом, у нього підвищувався тиск і виникли проблеми з рівнем цукру. На ногах почали з'являтися рани.

Тоді Ірина переконувала чоловіка звернутися до лікаря та погодитися на баріатричну операцію.

"Володя, тобі треба йти до лікаря. У нас мала дитина. Ти так довго не проживеш, у тебе й тиск високий. Я просто лишусь сама з дитиною", - пригадала вона.

Ще однією серйозною проблемою стало апное сну. Через сильне хропіння та порушення дихання Володимир близько року спав окремо від дружини та дитини. За словами коміка, його стан впливав і на сон сина, якому згодом діагностували аутизм.

"Дуже вплинуло те, що дитина прокидалася дуже часто. Це не храп чоловічий був. Це ведмідь потрапив у капкан. А враховуючи, що через надмірну вагу була жахлива апное. Це коли кисень не поступає в мозок у достатній кількості", - розповів Жогло.

Ірина зізналася, що боялася за чоловіка, коли бачила, як він спить і важко дихає. За її словами, Володимир міг спати з синіми губами та буквально хапати повітря.

"Коли ти важиш 164 кілограми при зрості 174 сантиметри, то ти не спиш лежачи, ти спиш сидячи", - зазначив комік.

Чому Жогло зважився на баріатричну операцію і скільки вона коштувала

Остаточно на рішення Володимира вплинула не лише його власна ситуація зі здоров'ям, а й страх залишити дружину саму з дитиною.

"Ми чітко розуміли, що діагнози є не лише у мене. Це теж важливий мотиваційний момент. Не тільки дружина вплинула, а й те, що дружина в якийсь момент сказала мені таку фразу: "Володь, ну а якщо ти помреш, а я одна з особливою дитиною і не працюю?" - розповів Жогло.

Водночас комік зізнався, що довго відкладав операцію через психологічний бар'єр щодо витрачання грошей на себе. Зрештою він наважився на процедуру, яка на той момент коштувала 4000 доларів.

"Операція коштувала на той момент, по тому курсу, 4000 доларів", - сказав Володимир.

Для Жогла ця сума була значною, тому гроші на операцію він позичив. Після цього йому довелося повернутися до роботи раніше, ніж він очікував.

"Я взяв роботу, тому що я позичав гроші, мені треба було повертати гроші. І люди сміються, бо 4000 доларів він позичив гроші. Ха-ха-ха, не смішіть нас. Ну, якщо ви думаєте, що в мене просто в кишені, що я собі ношу в кишені 4000 доларів, ви глибоко помиляєтесь", - пояснив комік.

Як проходило відновлення після операції

Володимир розповів, що вже наступного дня після операції був удома. Перший час він міг їсти лише рідку їжу та поступово відновлювався.

На роботу Жогло повернувся на 26-й день після операції. На той момент він уже почувався значно краще, однак зіткнувся з неочікуваною для себе проблемою.

Попри стрімке схуднення, енергії в нього було менше, ніж до операції. За словами коміка, організму знадобився час, щоб адаптуватися до змін.