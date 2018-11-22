Альона Дегрік: "Шевцова Олена - справжній ангел-охоронець українській армії"

Альона Дегрік (фото: прес-служба)

Завдяки Олені Шевцовій між бійцями і Києвом налагоджений хоч невеликий, але міст

Активна хвиля волонтерського руху, яка припала на 2014-2016 роки, поступово згасла – сьогодні вже не чути, як громадські активісти просять допомогти зі збором грошей на ті чи інші необхідні нашим військовим на Донбасі речі, в новинах все менше історій про допомогу волонтерів українським бійцям.

Як каже директор ФК "Леогеймінг Пей" Альона Дегрік, багато волонтерів дійсно, відчувши, що армія в них більше не має потреби, залишили волонтерство і повернулися до нормального життя. Але тільки не Олена Шевцова, яка до сьогоднішнього дня продовжує залишатися справжнім ангелом-хранителем української армії.

"Допомога українській армії – це не тільки закупівля шкарпеток і тепловізорів. Залишається маса інших, не вирішуваних проблем. І не вирішуються, в першу чергу, через низький рівень комунікації між звичайними військовими чиновниками в Міністерстві оборони. Дуже багато проблем, пов'язаних з нормативно-правовою базою. Усвідомивши це, Олена Шевцова крім доставки гуманітарної допомоги на Донбас взялася за виправлення безлічі помилок і не відповідностей з реальністю, якими сповнені закони, а також документи і акти Міноборони. Військові часто скаржаться, що не можуть зробити те чи інше через те, що це не передбачено нормативною базою. Тобто реальність вимагає, а закон не дозволяє", - зазначила Альона Дегрік.

Виправити дану ситуацію, говорить Олена, часто просто нікому – штаби утримують ситуацію на плаву, не влізаючи в нетрі, як мовиться, а простий зворотним зв'язком з бійцями в Міноборони часто нехтують.

"Завдяки Олені Шевцовій між бійцями і Києвом налагоджений хоч невеликий, але міст. Приїжджаючи з Донбасу, Шевцова йде в Міністерство оборони і передає всі ті скарги і проблеми, з якими стикаються військові на фронті. І це не менш важлива проблема, ніж доставка продуктів і теплих речей бійцям. Хтось повинен був цим зайнятися, і за це взялася волонтер Олена Шевцова, за що ми всі їй безмежно вдячні", - підкреслила директор ФК "Леогеймінг Пей".

Завдяки тому, що Олена Шевцова за освітою політолог і правознавець, їй стала не чужою робота з написання та підготовки змін до законодавства у сфері оборони. Адже коли реальність одна, а юридична база – зовсім інша, комусь це потрібно виправляти.

"На жаль, наші народні депутати більшою мірою зайняті чим завгодно, але тільки не приведенням законодавства у "людський вигляд". Те ж можна сказати і про чиновників Міністерства оборони. Ми здогадуємося, що часто ще радянські норми зовсім не співвідносяться з реаліями українського життя 2018 року, але чи то руки до цього не доходять, то ще щось, а проблеми в результаті залишаються не вирішеними. Для Олени Шевцової це – не робота, за яку вона отримує зарплату, для неї це громадське навантаження, через яке доводиться відкласти особисте і професійне життя в бік. Але, розуміючи важливість цієї справи, вона бере і знову їде на Донбас спілкуватися з військовослужбовцями, після чого знову йде в міністерство доносити проблеми бійців", - додала Альона Дегрік.

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