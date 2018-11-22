Алена Дегрик: "Шевцова Елена - настоящий ангел-хранитель украинской армии"

Алена Дегрик (фото: пресс-служба)

Благодаря Елене Шевцовой между бойцами и Киевом налажен хоть небольшой, но мост

Активная волна волонтерского движения, которая пришлась на 2014-2016 годы, постепенно угасла – сегодня уже не слышно, как общественные активисты просят помочь со сбором денег на те или иные необходимые нашим военным на Донбассе вещи, в новостях все меньше историй о помощи волонтеров украинским бойцам.

Как говорит директор ФК "Леогейминг пэй" Алена Дегрик, многие волонтеры действительно, ощутив, что армия в них больше не нуждается, оставили волонтерство и вернулись к своей нормальной жизни. Но только не Елена Шевцова, которая до сегодняшнего дня продолжает оставаться настоящим ангелом-хранителем украинской армии.

"Помощь украинской армии – это не только закупка носков и тепловизоров. Остается масса других не решаемых проблем. И не решаемых, в первую очередь, из-за низкого уровня коммуникации между обычными военными и чиновниками в Министерстве обороны. Очень много проблем, связанных с нормативно-правовой базой. Осознав это, Елена Шевцова помимо доставки гуманитарной помощи на Донбасс взялась за исправление множества ошибок и не соответствий с реальностью, которыми полны законы, а также документы и акты Минобороны. Военные часто жалуются, что не могут сделать то или иное из-за того, что это не предусмотрено нормативной базой. То есть реальность требует, а закон не позволяет", - отметила Алена Дегрик.

Исправить данную ситуацию, говорит Алена, часто просто некому – штабы удерживают ситуацию на плаву, не влезая в дебри, как говорится, а простой обратной связью с бойцами в Минобороны часто пренебрегают.

"Благодаря Елене Шевцовой между бойцами и Киевом налажен хоть небольшой, но мост. Приезжая с Донбасса, Шевцова идет в Министерство обороны и передает все те жалобы и проблемы, с которыми сталкиваются военные на фронте. И это не менее важная проблема, чем доставка продуктов и теплых вещей бойцам. Кто-то должен был этим заняться, и за это взялась волонтер Елена Шевцова, за что мы все ей безмерно благодарны", - подчеркнула директор ФК "Леогейминг пэй".

Благодаря тому, что Елена Шевцова по образованию политолог и правовед, ей стала не чуждой работа по написанию и подготовке изменений в законодательство в сфере обороны. Ведь когда реальность одна, а юридическая база – совершенно другая, кому-то это нужно исправлять.

"К сожалению, наши народные депутаты в большей степени заняты чем угодно, но только не приведением законодательства в "человеческий вид". То же можно сказать и о чиновниках Министерства обороны. Мы как бы догадываемся, что часто еще советские нормы совсем не соотносятся с реалиями украинской жизни 2018 года, но то ли руки до этого не доходят, то еще что-то, а проблемы в результате остаются не решенными. Для Елены Шевцовой это – не работа, за которую она получает зарплату, для нее это – общественная нагрузка, из-за которой приходится отложить личную и профессиональную жизнь в сторону. Но, понимая важность этого дела, она берет и снова едет на Донбасс общаться с военнослужащими, после чего снова идет в министерство доносить проблемы бойцов", - добавила Алена Дегрик.

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