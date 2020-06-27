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Тисне на жалість? Єфремов може уникнути покарання завдяки акторському таланту

STYLERПерсони    27.06.2020 - 11:59
Тисне на жалість? Єфремов може уникнути покарання завдяки акторському таланту
Михайло Єфремов (фото: twitter.com/Vremya Pokazhet)

Словам Єфремова більше не хочуть вірити

Михайло Єфремов, який спровокував смертельне ДТП у Москві, почуває себе вкрай погано. У нього стався серцевий напад, при цьому "швидку" він відмовився викликати. Це наводить на думки, що актор просто намагається всіляко уникнути покарання.

При цьому російська співачка Любов Успенська розповіла, що актор Михайло Єфремов напередодні аварії скаржився їй на проблеми з серцем. Про це артистка розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу Super.

Успенська розповіла, що за кілька днів до аварії Єфремов подзвонив їй та повідомив, що йому необхідно пройти комплексне обстеження. "Він дуже рідко дзвонить - такий небагатослівний чоловік. Він мені каже: "Ти знаєш, Любань, так серце болить. Лікарі сказали, що у мене проблеми, треба серйозно перевіритися", - процитувала вона слова Єфремова.

Також під час бесіди артист зізнався подрузі, що п'є. За словами Успенської, це пов'язано з депресією, яка дуже давно його переслідує. Також співачка раніше коментувала ситуацію в Instagram.

Успенська написала: "Мені дуже шкода, що я, як його друг, не змогла вплинути на цю ситуацію і допомогти запобігти ДТП. Таким творчим людям, як Міша, складно залишатися "без діла". В умовах самоізоляції це особливо гостро відчувалося. Деякі не змогли впоратися з собою в новому порядку життя і піддалися своїм слабкостям. Мова зараз не тільки про Мішу. Але, на жаль, і його ця доля не обійшла стороною".

Зараз положення Єфремова вельми неоднозначне. Не всі вірять у слова актора. До того ж, усі ситуації можуть бути підлаштовані заради того, щоб не потрапити за ґрати.

Нагадаємо, що раніше Єфремов записав відео з каяттям.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Олександр Єфремов
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