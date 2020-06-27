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Давит на жалость? Ефремов может избежать наказания благодаря актерскому таланту

STYLERПерсоны    27.06.2020 - 11:59
Давит на жалость? Ефремов может избежать наказания благодаря актерскому таланту
Михаил Ефремов (фото: twitter.com/Vremya Pokazhet)

Словам Ефремова больше не хотят верить

Михаил Ефремов, который спровоцировал смертельное ДТП в Москве, чувствует себя крайне плохо. У него случился сердечный приступ, при этом "скорую" он вызывать отказался. Это наводит на мысли, что актер просто пытается всячески избежать наказания.

При этом российская певица Любовь Успенская рассказала, что актер Михаил Ефремов накануне аварии жаловался ей на проблемы с сердцем. Об этом артистка рассказала в интервью YouTube-каналу Super.

Успенская рассказала, что за несколько дней до аварии Ефремов позвонил ей и сообщил, что ему необходимо пройти комплексное обследование. "Он очень редко звонит - такой немногословный человек. Он мне говорит: "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы, надо серьезно провериться", - процитировала она слова Ефремова.

Также во время беседы артист признался подруге, что пьет. По словам Успенской, это связано с депрессией, которая очень давно его преследует. Также певица ранее комментировала ситуацию в Instagram.

Успенская написала: "Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться "без дела". В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались своим слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но, к сожалению, и его эта участь не обошла стороной".

Сейчас положение Ефремова весьма неоднозначно. Не все верят в слова актера. К тому же, все ситуации могут быть подстроены ради того, чтобы не попасть за решетку.

Напомним, что ранее Ефремов записал видео с раскаянием.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Александр Ефремов
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