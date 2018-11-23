"Де ж твої принципи?": Дорн оскандалився з концертами в Росії

Фото: (instagram.com/dorn_ivan)

Фанати вважають, що Дорн пішов проти власних принципів

Відомий український співак Іван Дорн, який у минулому році удостоївся звання Кращого російського артиста, вкотре осоромився з концертами в Москві. На цей раз українські фанати висловили своє невдоволення під публікацією Дорна про майбутній концерт у Instagram.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/dorn_ivan

Артист анонсував концерт у Москві і отримав безліч недоброзичливих коментарів – передплатники обурені тим, що Дорн розвиває економіку країни-агресора, і "продався за бабло".

"А де ж твої принципи? У Москву побіг, як запахло грошима", "На хохлах бабла не заробити", "Серце розривається, що наші кращі музиканти в Москві тупо заробляють гроші", "Нах*й ти тут потрібен. Москва, йопт", "Тут йдеться про інше, він Росію ганив, а сам преться з концертами. Не треба демагогії, якщо ви не в темі, - всього доброго – сходіть, поскачите разом з ним", "Плюсик в економіку країни-агресора", - написали користувачі.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/dorn_ivan

Нагадаємо, що раніше Дорн залишив таємне послання українцям.

До цього ми писали, що Івана Дорна зняли в Києві з маленьким сином.

Відео: (video.rbc.ua)