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"Где же твои принципы?": Дорн оскандалился с концертами в России

STYLERПерсона    23.11.2018 - 19:35
"Где же твои принципы?": Дорн оскандалился с концертами в России
Фото: (instagram.com/dorn_ivan)

Фанаты считают, что Дорн пошел против собственных принципов

Известный украинский певец Иван Дорн, который в прошлом году удостоился звания Лучшего российского артиста, в очередной раз оскандалился с концертами в Москве. На этот раз украинские фанаты выразили свое недовольство под публикацией Дорна о предстоящем концерте в Instagram.

&quot;Где же твои принципы?&quot;: Дорн оскандалился с концертами в России

Скриншот поста аккаунта instagram.com/dorn_ivan

Артист анонсировал концерт в Москве и получил множество недоброжелательных комментариев – подписчики возмущены тем, что Дорн развивает экономику страны-агрессора, и "продался за бабло".

"А где же твои принципы? В Москву побежал, как деньгами запахло", "На хохлах бабла не заработать", "Сердце разрывается, что наши лучшие музыканты в Москве тупо бабосы зарабатывают", "Нах*й ты тут нужен. Москва, епт", "Тут речь о другом, он Россию хаял, а сам прется с концертами. Не надо демагогии, если вы не в теме, - всего хорошего – сходите, поскачите вместе с ним", "Плюсик в экономику страны-агрессора", - написали пользователи.

&quot;Где же твои принципы?&quot;: Дорн оскандалился с концертами в России

&quot;Где же твои принципы?&quot;: Дорн оскандалился с концертами в России

&quot;Где же твои принципы?&quot;: Дорн оскандалился с концертами в России

&quot;Где же твои принципы?&quot;: Дорн оскандалился с концертами в России

&quot;Где же твои принципы?&quot;: Дорн оскандалился с концертами в России

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/dorn_ivan

Напомним, что ранее Дорн оставил тайное послание украинцам.

До этого мы писали, что Ивана Дорна засняли в Киеве с маленьким сыном.

Видео: (video.rbc.ua)

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