"Где же твои принципы?": Дорн оскандалился с концертами в России

Фанаты считают, что Дорн пошел против собственных принципов
Известный украинский певец Иван Дорн, который в прошлом году удостоился звания Лучшего российского артиста, в очередной раз оскандалился с концертами в Москве. На этот раз украинские фанаты выразили свое недовольство под публикацией Дорна о предстоящем концерте в Instagram.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/dorn_ivan
Артист анонсировал концерт в Москве и получил множество недоброжелательных комментариев – подписчики возмущены тем, что Дорн развивает экономику страны-агрессора, и "продался за бабло".
"А где же твои принципы? В Москву побежал, как деньгами запахло", "На хохлах бабла не заработать", "Сердце разрывается, что наши лучшие музыканты в Москве тупо бабосы зарабатывают", "Нах*й ты тут нужен. Москва, епт", "Тут речь о другом, он Россию хаял, а сам прется с концертами. Не надо демагогии, если вы не в теме, - всего хорошего – сходите, поскачите вместе с ним", "Плюсик в экономику страны-агрессора", - написали пользователи.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/dorn_ivan
Напомним, что ранее Дорн оставил тайное послание украинцам.
До этого мы писали, что Ивана Дорна засняли в Киеве с маленьким сыном.
Видео: (video.rbc.ua)