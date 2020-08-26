Героїчний вчинок: тернопільський спортсмен Юрій Сенів допоміг рятувальникам врятувати поле від вогню

Сенів допоміг загасити палаюче поле після підпалу (скріншот)

Пожежу вдалося загасити спільними зусиллями місцевих активістів та рятувальної бригади ДСНС

Професійний спортсмен, багаторазовий призер та переможець з фрі-файту, змішаних єдиноборств та таїландського боксу із Тернополя Юрій Сенів разом із командою допоміг рятувальникам Тернопільщини загасити пожежу на декілька десятків гектарів, спричинену підпалом.

На відео переслідування невідомої жінки, яка підпалила стерню на сільськогосподарському полі, і яке Сенів опублікував на своїй сторінці в Facebook, звернув увагу телеведучий Сергій Руденко.

"Ми разом з пожежниками потратили декілька годин, щоб погасити вашу недільну примху. … А кажуть, на Тернопільщині в неділю ніхто не працює! До речі, зі страху жіночка тікала з такою швидкістю, що я не зміг її наздогнати. А кажуть в Україні немає професійних бігунів. А її чоловік, як «справжній мужик», втік за кермом свого трактора", - написав Сенів.

Він також нагадав, що 4 місяці тому Верховна рада підвищила штрафи за спалювання сухої трави та стерні на полях. Тепер максимальне покарання - 153 тис. грн.

Вогонь -це не розвага. Безконтрольне багаття може нанести дуже великої шкоди, не тільки природі, а й людям. Варто... Опубліковано Yuriy Seniv Понеділок, 24 серпня 2020 р.

"Друзі, а чи є статистика, скільки за новими правилами заплатили палії? Просто цікаво, чи спиняє паліїв високий штраф? Чи навіть штрафи не можуть зупинити тих, хто не лише забруднює атмосферу, але й ставить під загрозу лісосмуги, господарства та оселі інших людей? Я, відверто скажу, не розумію, що має бути у голові тих, хто тягнеться за сірниками і створює справжні проблеми навколишнім", - написав Руденко

На його думку, вони, безсумнівно, молодці та герої.

"Питається: до яких пір в Україні будуть спалювати суху траву та стерню? Що це має відбутися, аби люди схаменулися?" - додав Руденко.

Наприкінці відео Сенів коментує, що пожежу таки вдалось загасити спільними зусиллями місцевих активістів і рятувальної бригади ДСНС.

Нагадаємо, Сенів - професійний спортсмен, багаторазовий призер та переможець з фрі-файту, змішаних єдиноборств та таїландського боксу, зокрема є тренером з таїландського боксу, віце-президентом Тернопільських обласної федерації змішаних єдиноборств ММА та федерації таїландського боксу.

Також займається підприємницькою діяльністю у сфері вагового контролю, нерухомості, ресторанного бізнесу.