В "Інвестохіллс Веста" назвали фейком інтерв'ю глави компанії російському порталу

Фото: Андрій Волков (з відкритих джерел)

В цьому інтерв'ю він нібито назвав "возз'єднанням" окупацію Криму

В українській фінансовій компанії "Інвестохіллс Веста" заявили, що інтерв'ю керівника компанії Андрія Волкова, яке вийшло на сайті російського видання KM.ru є фейком . Про це прес-служба компанії заявила 1 лютого.

Портал KM.ua 28 січня оприлюднив інтерв'ю Волкова, в якому той нібито назвав Росію "чудовою країною з величезним ринком", а окупацію Росією Криму – "возз'єднанням".

Крім того, йому приписали слова про знайомство з міністром юстиції Денисом Малюською та сприяння голови Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова.

"Інвестохіллс Веста" назвали матеріал повністю вигаданим, а його вихід на російському ресурсі – медійною атакою.

"Це чергова медіаатака, продумана боржниками-олігархами через небажання платити за рахунками. На цей раз – дуже витончена, адже вони вирішили зіграти на актуальній темі патріотизму. Ми вже подали запит в редакцію сайту і будемо захищати нашу репутацію в судовому порядку", – заявив Волков.

За його словами, за атакою стоять "ті ж шахраї, які вкрали гроші вкладників банку УПБ та дії яких вже кілька років розслідує СБУ".

У 2014 році Волков очолював Нацкомфінпослуг, а у 2006-2009 роках був головою правління "Альфа-Банку (Україна)".

Investohlls – група інвестиційних компаній, заснована у 2009 році, спеціалізується на операціях з проблемними активами, сказано на її сайті. Журналісти Delo.ua у 2020 році писали, що основною діяльністю "Інвестохіллс Веста" є викуп права вимоги боргів.