Відомий український режисер буде знімати кліпи китайцям

Алан Бадоєв (фото: прес-служба)

Алан Бадоєв привіз в Україну ексклюзивний контракт з Китаєм

Український режисер Алан Бадоєв уклав договір міжкультурного характеру, відкрив країні цілу індустрію китайського ринку і тим самим підтвердив статус України як колиски музичного відеовиробництва Східної Європи.

Режисер підписав контракт з міжнародною компанією N. E. W.S (International celebrity visual IP marketing company), яка займається наданням менеджмент і маркетинг послуг багатьом китайським артистам. Тепер протягом першого року співробітництва він зобов'язується розробити і спродюсувати близько 25 креативних відеопроектів. Реалізація подібної колаборації стане унікальним прецедентом для музичної індустрії України.

"Протягом 15 років я знімаю по всьому світу. Працюю з артистами різних жанрів музики, мов і країн. Але особливе задоволення мені приносить співпраця з представниками іншої ментальності, музикантами, які спеціально їдуть в мій рідний Київ, щоб зняти собі відео. Це робить мене щасливим", - коментує Бадоєв.

Цей контакт, каже він, це початок нового етапу й рівня виробництва не тільки для нього самого, як режисера, а й для багатьох компаній-підрядників нашої індустрії.

На даний момент команда Бадоєва вже відзняла два відеокліпи для молодого виконавця Ю Чжанцзин - вихідця з популярного бойз-бенду Nine Percent.

Зйомки кліпу Ю Чжанцзин

Раніше Алан Бадоєв поставив Полякову на ковзани і втопив в ополонці.