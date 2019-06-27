Известный украинский режиссер будет снимать клипы китайцам

Алан Бадоев (фото: пресс-служба)

Алан Бадоев привез в Украину эксклюзивный контракт с Китаем

Украинский режиссер Алан Бадоев заключил договор межкультурного характера, открыл стране целую индустрию китайского рынка и тем самым подтвердил статус Украины как колыбели музыкального видеопроизводства Восточной Европы.

Режиссер подписал контракт с международной компанией N.E.W.S (International celebrity visual IP marketing company), которая занимается предоставлением менеджмент и маркетинг услуг многим китайским артистам. Теперь в течение первого года сотрудничества он обязуется разработать и спродюсировать порядка 25 креативных видеопроектов. Реализация подобной коллаборации станет уникальным прецедентом для музыкальной индустрии Украины.

"В течение 15 лет я снимаю по всему миру. Работаю с артистами различных жанров музыки, языков и стран. Но особое удовольствие мне доставляет сотрудничество с представителями другой ментальности, музыкантами, которые специально едут в мой родной Киев, чтобы снять себе видео. Это делает меня счастливым", - комментирует Бадоев.

Этот контакт, говорит он, это начало нового этапа и уровня производства не только для него самого, как режиссера, а и для многих компаний-подрядчиков нашей индустрии.

На данный момент команда Бадоева уже отсняла два видеоклипа для молодого исполнителя Ю Чжанцзин - выходца из популярного бойз-бенда Nine Percent.

Съемки клипа Ю Чжанцзину

Ранее Алан Бадоев поставил Полякову на коньки и утопил в проруби.