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Коломойський святкує день народження: несподівані факти біографії

STYLERПерсони    13.02.2020 - 17:46
Коломойський святкує день народження: несподівані факти біографії
Ігор Коломойський (УНІАН)

Український бізнесмен відзначає 57-річчя

У четерг, 13 лютого, український бізнесмен Ігор Коломойський відзначає своє 57-річчя. Крім того, що Коломойський добре знайомий з президентом Володимиром Зеленським і, судячи з усього, має опрделенноое на нього вплив, бигоафия Коломойського примітна і іншими фактами.

Так, Ігор Коломойський народився 1963 року в м Дніпропетровську (Дніпро). Закінчив середню школу №21 з відзнакою "за відмінне навчання". Тоді ж отримав перший спортивний розряд з шахів.

Першим його самостійним заробітком була здача порожньої склотари, що він робив з друзями потайки від батьків.

Бізнесмен є засновником найбільшої української промислово-фінансової групи "Приват", представленої в банківському секторі, нафтохімії, металургії, харчової промисловості, агросекторі, авіаперевезеннях, спорті та медіа.

У 1999-2003 роках структури "Привату" скупили близько 40% акцій "Укрнафти", контрольний пакет залишався в уряду.

Посідає шосте місце в рейтингу найбагатших людей України (2018) зі статком 1 млрд доларів.

Був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2 березня 2014 — 24 березня 2015).

Крім того, Коломойський є власником баскетбольного клубу "Дніпро", який напередодні дня народження Коломойського " вирвав перемогу з рахунком 93 : 90 клубу "Харківські соколи". У стартовому складі грав син олігарха.

Примітно, що Коломойський спостерігав за матчем з VIP-трибуни поруч з іншим відомим бізнесменом і екс-президентом "Металіста" Олександром Ярославським.

Коломойський святкує день народження: несподівані факти біографіїФото: Олександр Ярославський і Ігор Коломойський (Бігмір)

Нагадаємо, вульгарний раз Коломойський публічно з'являвся у Харкові в грудні минулого року - на гучної святковій вечірці з нагоди 60-ти річчя Олександра Ярославського.

Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг В аеропорту Харкова посилили контроль через коронавірус
Новини України Олександр ЯрославськийФК ДніпроХарківІгор Коломойский
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