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Папір для принтера чи гроші? Водій Комарницького передав в ОП через Тищенко білі коробки

STYLERПерсони    08.05.2020 - 11:16
Папір для принтера чи гроші? Водій Комарницького передав в ОП через Тищенко білі коробки
Колаж РБК-Україна

Коробки можуть бути призначені для найближчого оточення президента

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко знову опинився під увагою пранкерів. На цей раз в мережі з'явилися фотографії того, як водій екс-голови фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді Дениса Комарницького передав Тищенко біля будівлі Офісу президента кілька білих коробка і пакет сумнівного змісту.

Відповідні фотографії опубліковані в Telegram-каналі "Джокер".

"У вільний час я люблю прогулюватися вулицями Києва з відеокамерою. Не так давно запримітив на перехресті Банкова/Лютеранська як водій Комарницького - Олександр Григорчук - передає з багажника шефа дві коробки та білий пакет в руки Тищенко. Той самий Комарницький - "смотрящий" за Києвом від Офісу президента", - зазначається на каналі.

Пранкер також нагадав, що раніше опублікував аудіозапис розмови Дениса Комарницького з заступником голови Київської міської державної адміністрації В'ячеславом Непопом.

"Вчора я писав, що вони друзі та зв'язок у них конкретна, як ці коробки, які Тищенко несе в Офіс президента. Коробки призначені для найближчого оточення президента. Цікаво, що всередині? Коньяк для велюрових вечірок, або акуратно складені банкноти? Місто засинає - прокидається мафія", - йдеться в описі.

Нагадаємо, на раніше опублікованих записах голосів, схожих на Комарницького і Непопа, перший нібито вимагав від голови КМДА лобіювати будівельні проекти і погрожував кримінальними справами. Розмова відбувається в нецензурній формі та в його ході людина з голосом Комарницького явно дає зрозуміти, що контролює і КМДА, і силовиків - зокрема, Держбюро розслідувань.

Вимагав призначити "потрібних людей": у мережу злили запис розмови голосів, схожих на Комарницького і Непопа Зеленський жорстко відчитав Тищенка і позбавив його заповітної мрії
Новини України Денис КомарницкийМикола ТищенкоОфіс президента
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