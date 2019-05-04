Лобода перестала приховувати стосунки з Ліндеманном: фотофакт

Лобода і Ліндеманн разом, вважають фанати
Лобода і Ліндеманн, на думку фанатів співачки, хоча і не заявляють на весь світ про свою любов, вже не намагаються приховувати свої стосунки. Артистка поділилася знімком подарунка, який лідер Rammstein зробив їй ще в листопаді 2018 року. Співачка навмисно опублікувала подарунок від Тілля Линдманна в Instagram-stories, щоб шанувальники не стали обговорювати її публікацію, але вони все ж написали свою думку під її фотографіями.
Опальна українська артистка Світлана Лобода знову дала відвертий натяк на відносини з музикантом. Раніше фанати помітили, що її дочка носить таку ж прикрасу, як і Тілль. Тепер і сама співачка обзавелася аксесуаром, як у ймовірного батька дочки Тільди.
Лобода і Ліндеманн - співачка похвалилася подарунком від лідера Rammstein (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)
У мережі прокоментували публікацію та зробили свої висновки:
Лобода і Ліндеманн - співачка похвалилася подарунком від лідера Rammstein (фото: wikiwand.com)
Нагадаємо, що Тілля Ліндеманна розпитали про "подружку Лободи".
До цього Ліндеманн різко висловився про сімейне життя.
Відео: (video.rbc.ua)