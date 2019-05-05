Меган Маркл і принц Гаррі терміново переїжджають в США: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі, які ось-ось повинні стати батьками, за даними британських ЗМІ, підшукують собі сімейний будинок у Каліфорнії. Буквально відразу після народження дитини герцоги Сассекські мають намір покинути віндзорський Фрогмор-котедж. У виданні The Sun з'ясували причину термінового переїзду.

Як повідомляється, герцогиня Сассекська хоче повернутися на батьківщину, а саме – в Лос-Анджелес. Меган Маркл буде жити недалеко від того місця, де колись сама виросла і де зараз постійно проживає її мати — афроамериканка Дорія Регленд. Про це американському виданню заявило королівське джерело.

"Вона любить це місто, цей стиль життя і місцевий клімат... В кінцевому рахунку вона каліфорнійське дівчисько і тут їй легше дихається. Голлівуд у неї в генах. Саме тут вона завжди хотіла влаштуватися. Вона герцогиня у Великобританії, але може бути королевою в Лос-Анджелесі", — заявив інсайдер.

Меган Маркл і принц Гаррі переїжджають в Каліфорнію – названа причина (фото: instagram.com/beautyhackru)

За словами джерела, Меган Маркл відчуває надмірний тиск Букінгемського палацу на її персону і хоче отримати більше свободи дій. У США вона буде відчувати себе більш розкутою. Так, під час вечірки на честь її майбутнього дня народження в Нью-Йорку, яку в лютому влаштували для неї подруги, Меган менш формально одягалася, а також вела себе більше як голлівудська знаменитість, а не як представниця королівської сім'ї.

Єдинокровний брат Меган Томас Маркл-молодший також упевнений, що сестра переконає Гаррі купити будинок у Лос-Анджелесі.

"Хто б цього не хотів? Якщо ти виріс на пляжі, ти завжди будеш повертатися сюди... Меган була вихована в цьому середовищі", — вважає Томас.

А колишній агент зірки серіалу "Форс-мажори" Джина Нелторп-Каун раніше говорила про свою впевненість у тому, що Маркл повернеться в Голлівуд і продовжить кар'єру актриси. І що королівська сім'я не зможе її зупинити, якщо 37-річна герцогиня захоче це зробити.

"Вона цілеспрямована жінка і знає, чого хоче. Вона сучасна, має власну волю і вона — лідер... Якщо вона захоче знятися в кіно — то зніметься", — каже Джина.

Нагадаємо, раніше герцогиня Сассекська заявила, що Кейт Міддлтон їй заздрить.

Раніше ми писали про те, що розкрилася вся правда про ворожнечу Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Також ми повідомляли про те, що Кейт Міддлтон докладає всі зусилля для того, щоб помирити братів - принца Вільяма і принца Гаррі, оскільки конфлікти в родині їй неабияк набридли.