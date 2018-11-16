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У Мексиці знайшли мертвою екс-кохану відомого репера Puff Daddy

STYLERПерсона    16.11.2018 - 13:00
У Мексиці знайшли мертвою екс-кохану відомого репера Puff Daddy
Колаж РБК-Україна

В останні дні жінка скаржилася на погане самопочуття

Колишня кохана відомого репера P. Diddy модель Кім Портер, яка народила йому трьох дітей, знайдена мертвою у власній квартирі у місті Толука, Мексика. Про це повідомляє видання TMZ.

Кім Портер було 47 років. 15 листопада з її будинку був отриманий дзвінок в службу порятунку про те, що у жінки зупинилося серце. Повідомляється, що в останні кілька тижнів вона хворіла – у неї були симптоми простудного захворювання, можливо грипу або пневмонії.

За кілька днів до смерті Кім Портер зв'язувалася зі своїм лікарем і скаржилася, що не почуває себе краще. Остаточна причина смерті моделі стане відома після проведення необхідних експертиз.

З відомим репером Puff Daddy, який також відомий іншими псевдонімами – P. Diddy, Diddy, Кім Портер була у відносинах протягом 13 років. У період з 1994 по 2007 рік вона народила йому трьох дітей – 11-річних дівчаток близнюків Джессі Джеймс і Д'Лілу і сина Крістіана, якому зараз 20 років.

У 2007 році пара розлучилася, але зберегла близькі дружні стосунки. В оточенні репера розповіли, що вони часто спілкувалися та P. Diddy підтримував Кім. Пара разом проводила свята і відпустки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що експерти назвали точну причину смерті репера Mac Miller.

А також повідомляли про те, що померла актриса з легендарного американського серіалу.

Відео: РБК-Україна

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