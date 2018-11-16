В Мексике нашли мертвой экс-возлюбленную известного рэпера Puff Daddy

Коллаж РБК-Украина

В последние дни женщина жаловалась на плохое самочувствие

Бывшая возлюбленная известного рэпера P.Diddy модель Ким Портер, которая родила ему троих детей, найдена мертвой в собственной квартире в городе Толука, Мексика. Об этом сообщает издание TMZ.

Ким Портер было 47 лет. 15 ноября из ее дома был получен звонок в службу спасения о том, что у женщины остановилось сердце. Сообщается, что в последние несколько недель она болела – у нее были симптомы простудного заболевания, возможно гриппа или пневмонии.

За несколько дней до смерти Ким Портер связывалась со своим врачом и жаловалась, что не чувствует себя лучше. Окончательная причина смерти модели станет известна после проведения необходимых экспертиз.

С известным рэпером Puff Daddy, который также известен другими псевдонимами – P. Diddy, Diddy, Ким Портер состояла в отношениях на протяжении 13 лет. В период с 1994 по 2007 год она родила ему троих детей – 11-летних девочек близнецов Джесси Джеймс и Д'Лилу и сына Кристиана, которому сейчас 20 лет.

В 2007 году пара рассталась, но сохранила близкие дружеские отношения. В окружении рэпера рассказали, что они часто общались и P. Diddy поддерживал Ким. Пара вместе проводила праздники и отпуск.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что эксперты назвали точную причину смерти рэпера Mac Miller.

А также сообщали о том, что умерла актриса из легендарного американского сериала.

Видео: РБК-Украина