Нардепа Демченка звинуватили в лобіюванні в Раді інтересів Коломойського

Депутат Сергій Демченко, який представляє в парламенті інтереси мешканців Дніпра, а також деяких районів області, належать до групи впливу олігарха Ігоря Коломойського і все частіше лобіює в Раді його інтереси.
Про це пише локальне видання "Інформатор".
Як пише видання, раніше Демченко був главою Жовтневої районної організації в Дніпрі та Запорізької обласної організації партії "Україна Майбутнього" (зараз це партія "За Майбутнє") у 2012-2013 роках. Саме цю партію у свій час очолював екс-нардеп Святослав Олійник, а спонсорував Ігор Коломойський.
У 2010 році Сергій Демченко балотувався від неї в міськраду Дніпра, у 2012 і 2014 роках - у Верховну раду.
З 2013 по 2014 рік працював помічником Міністра юстиції з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини. Міністром тоді була член Партії регіонів Олена Лукаш.
У січні-листопаді 2015 року був депутатом міськради Дніпра замість вибулого Максима Зуєва. При цьому пропустив, за даними ЧЕСНО, половину засідань.
У 2015 році Сергій Демченко вступив у партію "УКРОП" і балотувався у Київраду, але невдало.
Після цього Демченко вже як адвокат в суді захищав суддів Оксану Царевич і Віктора Кицюка, які переслідували активістів Автомайдану під час Революції Гідності. Журналісти писали, що нібито адвокат захищав Царевич безплатно, оскільки підтримував її.
У 2019 році став кандидатом від "Слуги народу" по 29 округу. З великим відривом отримав на окрузі 36 тис. 270 голосів (54,7%). З них 15,8 тис. голосів з Дніпра.
Аналітики сайту "Слово і діло" зафіксували 31 обіцянку депутата, з яких 3 виконані, решта в процесі. За це вони поки що поставили депутату рейтинг відповідальності 10%.
За даними сайту Rada4You був присутній на 87% засідань. А проти думки більшості депутатів від фракції "Слуга народу" голосував у 12% випадків. Виступав в парламенті за весь час 7 разів. Подав 63 законопроекти, з яких 12 стали законами.
Подав 15 депутатських запитів. Запити стосувалися заборони на будівництво біогазової станції в Новоалександровке, підвищення доступності медпослуг і підвищення зарплати сільським медпрацівникам, незаконного видобутку граніту в Волоське, скасування абонплати за доставку газу тощо.
Як пише "Інформатор", разом з іншими нардепами просив у Кабміну не зменшувати виробництво дешевої електроенергії на АЕС. А ще пропонували з Олександром Дубинським і колегами знизити акцизи на бензин і підвищити акцизи на газове паливо для авто.
Подав 1464 правки до "антиколомойському закону", що затягнуло його розгляд. Нагадаємо, цей закон робить неможливим повернення "Приватбанку" Ігоря Коломойського.
Не голосував за цей закон у другому читанні. Разом з іншими нардепами попросили Конституційний Суд розібрати, чи відповідає закон Конституції. Це все загрожує Україні дефолтом, оскільки вона може не отримати допомогу від МВФ.
Підписався під зверненням Олександра Дубинського в Конституційний Суд для звільнення голови НАБУ Артема Ситника. Також зареєстрував законопроект, який забороняв би мітинги під будівлями судів.
Голосував за політично залежну комісію з призначенням керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури. У випадку вдалого голосування Україні могли призупинити безвіз з ЄС.
Підготував законопроект з колегами, яким хотіли ліквідувати Громадську раду доброчесності (сприяє перевірці суддів та кандидатів у судді) і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, зменшити роль зарубіжних експертів. Хотів скасувати кримінальну відповідальність для суддів за завідомо неправосудні вироки, рішення, ухвали, постанови.