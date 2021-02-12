UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Нардепа Демченко уличили в лоббировании в Раде интересов Коломойского

Автор: РБК-Украина

Депутат Сергей Демченко, представляющий в парламенте интересы жителей Днепра, а также некоторых районов области, относится к группе влияния олигарха Игоря Коломойского и все чаще лоббирует в Раде его интересы.

Об этом пишет локальное издание "Информатор".

Популярные новости
Уляна Супрун попрощалась с украинцами: как так?! 01 января 2021
Оксана, прости! Как жена Кернеса жаловалась на избиения 17 декабря 2020
Умер барон Ротшильд: у банкира-миллиардера не выдержало сердце 16 января 2021
Королева жестко отомстила принцу Гарри и Меган Маркл: ее поддержала вся Британия 02 января 2021
Экс-жена Кернеса показала фото из их бурной молодости 17 декабря 2020
Больно очень: жена Кернеса показала редкое фото с ним 17 декабря 2020
Леся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людей 01 января 2021
Стало известно имя возлюбленной Олега Сенцова, родившей ему дочь 06 февраля 2021
Скончался известнейший украинский композитор и актер: автор песен Повалий и Зиброва 13 декабря 2020
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине 06 февраля 2021

Как пишет издание, ранее Демченко был главой Жовтневой районной организации в Днепре и Запорожской областной организации партии "Україна Майбутнього" (сейчас это партия "За Майбутнє") в 2012-2013 годах. Именно эту партию в свое время возглавлял экс-нардеп Святослав Олейник, а спонсировал Игорь Коломойский.

В 2010 году Сергей Демченко баллотировался от нее в горсовет Днепра, в 2012 и 2014 годах - в Верховную раду.

С 2013 по 2014 год работал помощником Министра юстиции по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека. Министром тогда была член Партии регионов Елена Лукаш.

В январе-ноябре 2015 года был депутатом горсовета Днепра вместо выбывшего Максима Зуева. При этом пропустил, по данным ЧЕСНО, половину заседаний.

В 2015 году Сергей Демченко вступил в партию "УКРОП" и баллотировался в Киевсовет, но неудачно.

После этого Демченко уже как адвокат в суде защищал судей Оксану Царевич и Виктора Кицюка, которые преследовали активистов Автомайдана во время Революции Достоинства. Журналисты писали, что якобы адвокат защищал Царевич бесплатно, поскольку поддерживал ее.

В 2019 году стал кандидатом от "Слуги народа" по 29 округу. С большим отрывом получил на округе 36 тыс. 270 голосов (54,7%). Из них 15,8 тыс. голосов из Днепра.

Как работает в парламенте

Аналитики сайта "Слово и дело" зафиксировали 31 обещание депутата, из которых 3 выполнены, остальные в процессе. За это они пока что поставили депутату рейтинг ответственности 10%.

По данным сайта Rada4You присутствовал на 87% заседаний. А против мнения большинства депутатов от фракции "Слуга народа" голосовал в 12% случаев. Выступал в парламенте за все время 7 раз. Подал 63 законопроекта, из которых 12 стали законами.

Подал 15 депутатских запросов. Запросы касались запрета на строительство биогазовой станции в Новоалександровке, повышения доступности медуслуг и повышения зарплаты сельским медработникам, незаконной добычи гранита в Волосском, отмены абонплаты за доставку газа и т.д.

Как пишет "Информатор", вместе с другими нардепами просил у Кабмина не уменьшать производство дешевой электроэнергии на АЭС. А еще предлагали с Александром Дубинским и коллегами снизить акцизы на бензин и повысить акцизы на газовое топливо для авто.

Подал 1464 правки к "антиколомойскому закону", что затянуло его рассмотрение. Напомним, этот акт делает невозможным возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому.

Не голосовал за этот закон во втором чтении. Вместе с другими нардепами попросили Конституционный Суд разобрать, соответствует ли закон Конституции. Это все грозит Украине дефолтом, поскольку она может не получить помощь от МВФ.

Подписался под обращением Александра Дубинского в Конституционный Суд для увольнения главы НАБУ Артема Сытника. Также зарегистрировал законопроект, который запрещал бы митинги под зданиями судов.

Голосовал за политически зависимую комиссию по назначению руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры. В случае удачного голосования Украине могли приостановить безвиз с ЕС.

Подготовил законопроект с коллегами, которым хотели ликвидировать Общественный совет добропорядочности (содействующий проверке судей и кандидатов в судьи) и Высшую квалификационную комиссию судей, уменьшить роль зарубежных экспертов. Хотел отменить уголовную ответственность для судей за заведомо неправосудные приговоры, решения, определения, постановления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДнепрИгорь КоломойскийСлуга народа
Читайте также
В США продали небоскреб компании Коломойского
Корниенко о довыборах: ни один кандидат от СН не является техническим, мы настроены на победу
Прогноз погоды