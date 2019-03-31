Новий президент Словаччини: хто така Зузанна Чапутова

Вибори президента відбулися в Словаччині і вперше в історії переможцем стала жінка – правозахисник Зузанна Чапутова. Згідно з результатами голосування, за Чапутову проголосували 58,41% виборців, її суперник у другому турі - заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович набрав 41,59%. Явка на виборчі дільниці склала близько 41%.

Чапутова стане п'ятим словацьким президентом і першою жінкою-президентом в історії Словаччини. Вона вступить на посаду 15 червня 2019 року.

Зузанна Чапутова народилася 21 червня 1973 року в Братиславі. У 1996 році вона закінчила юридичний факультет Університету Коменського в Братиславі. Ще в студентські роки вона почала проекти з надання допомоги соціально знедоленим, допомагала тим, хто піддався насильству.

Чапутова рік тому розлучилася з чоловіком і на даний момент у відносинах з музикантом Петером Конечним. Виховує двох дочок – 15 і 18 років.

Зузанна Чапутова (facebook.com/zcaputova)

Багато років Чапутова займалася адвокатською діяльністю, захищала суспільні інтереси в цивільному об'єднання VIA IURIS, була заступником глави адміністрації міста Пезинок. Стала одним із засновників соціал-ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

"Я присвятила все своє професійне життя справедливості. Будучи ще студенткою, ініціювала ряд проектів по наданню допомоги малозабезпеченим, в тому числі дітям, які зазнали насильства в сім'ї. Як адвокат, була на боці тих, хто не мав грошей для захисту своїх прав. Як громадський активіст, захищала громадські інтереси від інтересів політичних партій або бізнес-груп. Як президент, хочу віддати всі свої сили на боротьбу з беззаконням і тиском", - йдеться на її офіційному сайті.

Популярність в країні вона отримала завдяки масштабному еко-проекту, який був спрямований на закриття сміттєзвалища в Пезінок. Ця боротьба тривала 14 років і звалище було визнане незаконним і його закрили. Чапутова отримала міжнародну премію Goldman, яку називають аналогом Нобелівської премії в галузі екології.

Зузанна Чапутова (facebook.com/zcaputova)

У велику політику Чапутова прийшла порівняно недавно – в 2017 році. Вона вступила в партію "Прогресивна Словаччина", яка не представлена у парламенті і вирішила балотуватися на позачергових президентських виборах.

Крім стандартних передвиборних обіцянок про підвищення соціальних стандартів і справедливості, Чапутова виступила за те, щоб дозволити усиновлення дітей одностатевими парами та надати жінкам право на аборт. За це проти неї ополчилися церковні ієрархи.

Однак Чапутову це не злякало, і вона легко обійшла всіх претендентів на виборах. Її вважають проєвропейським кандидатом.

"Санкції були введені через іноземну агресію і порушення міжнародного права. Я вважаю їх належними заходами і згодна з ними", - висловлювалася Чапутова з приводу санкції проти РФ.

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