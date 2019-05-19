Перша річниця Меган Маркл і принца Гаррі: головні події в житті герцогів

Меган Маркл і принц Гаррі стали подружжям рівно рік тому. За цей час їх життя кардинально змінилося. Актриса кинула кар'єру, стала найпопулярнішою королівською персоною, а також народила принцу Гаррі сина. Сам принц з'їхав в окремий палац і став батьком. STYLER зібрав топ-5 головних змін у житті герцогів, які нещодавно стали щасливими батьками.

Любов Меган і принца Гаррі зламала чимало королівських правил, а тривожні обставини не один раз перевіряли їх на міцність. Вони стали яскравим прикладом того, що справжня любов здатна подолати всі перешкоди в той самий момент, коли офіційно заявили світу про своїх відносинах. Вона – розлучена голлівудська актриса з африканським корінням, а він – спадкоємець британського престолу, який відрізнявся скандальною поведінкою і насиченою холостяцьким життям.

Заради цього шлюбу кожен з них плідно попрацював над певними аспектами перед одруженням. Дещо довелося кардинально змінити. У список увійшли: поведінка, стиль, імідж, репутація і кар'єра. Проте незмінними залишилися почуття, принц Гаррі і Меган Маркл, незважаючи на королівські правила, ніколи не приховують перед публікою. Перед тим, як стати улюбленцями мільйонів, вони неабияк змінилися один для одного, при цьому залишившись собою.

Що змінилося в житті принца Гаррі і Меган Маркл після одруження:

Стиль Меган Маркл. Герцогиню Сассекську називають неофіційною американської Попелюшкою. Адже з яскравої голлівудської зірки вона миттєво і непомітно перетворилася на стриману представницю найвпливовішої монаршої родини у світі. Такий дрес-код в британському королівстві! Завидний холостяк перетворився в зразкового сім'янина. До знайомства з Меган принца Гаррі неодноразово помічали в нічних клубах, в нетверезому стані, а також у сумнівних компаніях. Однак після появи американської красуні в його житті, а тим більше після шлюбу, він кардинально переглянув свої погляди. У Британії кажуть, що він все життя чекав її, щоб стати тим, ким є. Кар'єра. Після одруження з принцом Гаррі, і навіть задовго до нього, Меган Маркл довелося відмовитися від усього, над чим працювала протягом останніх 20-ти років. На заміну стрімкій кар'єрі голлівудської актриси прийшли королівські патронаж і благодійність, яким, до речі, чуттєва Меган завжди приділяла багато уваги. Народження дитини. Через кілька місяців після одруження Меган Маркл і принц Гаррі оголосили всьому світу, що вони чекають дитину. Ця подія стала головною темою для обговорення протягом майже року! 6 травня Меган народила хлопчика, якого подружжя назвали ім'ям Арчі. Переїзд в Фрогмор-котедж. Незадовго до пологів подружжя переїхало з Кенсінгтонського палацу в особняк Фрогмор-котедж в передмісті Лондона. Там вони живуть з мінімальною кількістю персоналу і покладаються виключно на свої сили.

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