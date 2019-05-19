Перша річниця Меган Маркл і принца Гаррі: головні події в житті герцогів

Меган Маркл і принц Гаррі одружилися 19 травня 2018 року
Меган Маркл і принц Гаррі стали подружжям рівно рік тому. За цей час їх життя кардинально змінилося. Актриса кинула кар'єру, стала найпопулярнішою королівською персоною, а також народила принцу Гаррі сина. Сам принц з'їхав в окремий палац і став батьком. STYLER зібрав топ-5 головних змін у житті герцогів, які нещодавно стали щасливими батьками.
Любов Меган і принца Гаррі зламала чимало королівських правил, а тривожні обставини не один раз перевіряли їх на міцність. Вони стали яскравим прикладом того, що справжня любов здатна подолати всі перешкоди в той самий момент, коли офіційно заявили світу про своїх відносинах. Вона – розлучена голлівудська актриса з африканським корінням, а він – спадкоємець британського престолу, який відрізнявся скандальною поведінкою і насиченою холостяцьким життям.
Заради цього шлюбу кожен з них плідно попрацював над певними аспектами перед одруженням. Дещо довелося кардинально змінити. У список увійшли: поведінка, стиль, імідж, репутація і кар'єра. Проте незмінними залишилися почуття, принц Гаррі і Меган Маркл, незважаючи на королівські правила, ніколи не приховують перед публікою. Перед тим, як стати улюбленцями мільйонів, вони неабияк змінилися один для одного, при цьому залишившись собою.
Що змінилося в житті принца Гаррі і Меган Маркл після одруження:
Нагадаємо, що Єлизавета II задала жару на весіллі племінниці.
Також ми писали, що принц Гаррі поїхав від Маркл на весілля і з'явився на публіці з іншою жінкою.
До цього повідомлялося, що у Букінгемському палаці з'явилася незвичайна вакансія.