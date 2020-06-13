Планували ще до весілля: чому принц Гаррі залишив Великобританію

Меган Маркл і принц Гаррі планували залишити королівську сім'ю задовго до того, як про це стало відомо. План втечі у Сасекських був ще до весілля, яке відбулося 19 травня 2018 року.

Слово "Мегзіт" завжди дратувало Гаррі. Тому що рішення залишити повноваження не належало виключно Меган. Все вирішувалося разом. Подружня пара відкрито обговорювала рух в іншому напрямку.

"Мені дуже сумно, що до цього дійшло. Рішення, яке я прийняв для мене і моєї дружини, далося мені зовсім нелегко", - прокоментував онук королеви.

На даний момент пара продовжує відчувати труднощі в питанні безпеки. Над їх домом можуть кружляти літаки, а папарацці цілодобово переслідують знамениту пару в надії зробити цінні знімки.

Втомившись від публічності, Меган і Гаррі найняли охорону. Пара віддала перевагу екс-голові служби безпеки президента США Рональда Рейгана, 65-річному Гевіну де Беккеру. Його агентство спеціалізується на охороні знаменитостей і прейскурант цієї послуги - не з дешевих.

Відомо також, що подружжя довірило безпеку своєї сім'ї цьому агентству на рік. Багато хто дивується, де саме вони зможуть взяти гроші на таке дороге задоволення, оскільки зараз є деякі фінансові труднощі.

Труднощі з грошима виникли після того, як закохані почали самі забезпечувати себе. Тепер витрати Меган і Гаррі значно перевищують доходи. Щоб заробити, парі потрібно постійно знаходити нові та вигідні проекти.

Нагадаємо, що син принца Гаррі і Меган Маркл здивував несподіваною витівкою.

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