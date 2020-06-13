Планировали еще до свадьбы: почему принц Гарри покинул Великобританию

Меган Маркл и принц Гарри планировали покинуть королевскую семью задолго до того, как об этом стало всем известно. План побега у Сассекских был еще до свадьбы, которая состоялась 19 мая 2018 года.

Слово "Мегзит" всегда злило Гарри. Потому что решение оставить полномочия не принадлежало исключительно Меган. Все было обоюдно. Супружеская пара открыто обсуждала движение в другом направлении.

"Мне очень грустно, что до этого дошло. Решение, которое я принял для меня и моей жены, далось мне совсем нелегко", - прокомментировал внук королевы.

На данный момент пара продолжает испытывать трудности в вопросе безопасности. Над их домом могут кружить беспилотники, а папарацци круглосуточно преследуют знаменитую пару в надежде сделать ценные снимки.

Устав от публичности, Меган и Гарри наняли охрану. Пара отдала предпочтение экс-главе службы безопасности президента США Рональда Рейгана, 65-летнему Гэвину де Беккеру. Его агентство специализируется на охране знаменитостей и прейскурант этой услуги - не из дешевых.

Известно также, что супруги доверили безопасность своей семьи данному агентству на год. Многие недоумевают, где именно они смогут взять деньги на столь дорогое удовольствие, поскольку сейчас имеются некоторые финансовые трудности.

Трудости с деньгами возникли после того, как влюбленные начали сами обеспечивать себя. Теперь расходы Меган и Гарри значительно превышают доходы. Чтобы заработать, паре постоянно нужно находить новые и выгодные проекты.

Напомним, что сын принца Гарри и Меган Маркл удивил неожиданной выходкой.

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