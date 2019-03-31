Закликаю до екстремізму: Наташа Корольова зробила заяву про Україну

Наташа Корольова, якій заборонений в'їзд в Україну через поїздки в анексований Крим, звернулася до Європейського суду з прав людини, щоб оскаржити рішення СБУ.

До слова, сама російська співачка, яка народилася в Києві, вважає, що їй заборонили в'їзд через те, що в Службі безпеки України "порахували її творчість екстремістською".

Наташа Корольова (фото: instagram.com/koroleva__star)

В ефірі одного з пропагандистських російських телеканалів Корольова сказала, що українській владі нібито "не сподобалася пісня "Маленькая страна".

"Вони вирішили, що пісня закликає до екстремізму. Серйозно. Що я закликаю своєю творчістю, своїми піснями до екстремізму", - заявила співачка і додала, що "не має наміру терпіти таку несправедливість".

Наташа Корольова (фото: instagram.com/koroleva__star)

За словами колись популярної артистки, з позовом до Європейського суду з прав людини вона звернулася ще у вересні 2018 року. Зараз її звернення, говорить Корольова, розглядається.

Нагадаємо, що недавно відома телеведуча, зірка шоу "Орел і Решка" відмовилася від громадянства України.