Прокуратура Естонії зацікавилася доказами ведення Хілларом Тедером бізнесу в Криму

Естонське медіа Postimees звернулося до генерального прокурора Андреаса Пармаса з матеріалами, які свідчать про ведення бізнесменом Хілларом Тедером бізнесу в Криму. Сам Тедер став відомий в Україні після скандалу з ТРЦ "Скай Молл".
Про це пише УНН.
Як повідомляє видання, інформація, з якою звернулися до прокурора Естонії Пармеса, є для органів слідства новою.
"Якщо з'ясується, що Хіллар Тедер міг зробити інші злочини, такі як порушення міжнародних санкцій, можна буде вирішити, пред'явити йому додаткову підозру у триваючій кримінальній справі або передати матеріали українським правоохоронним органам для рішення", - коментує Пармес.
Відповідно до опублікованих матеріалів, Хіллар Тедер у своїх листування з Михайлом Меркуловим, СЕО Arricano Real Estate Plc, і адвокатом компанії Євгеном Малєєвим, в обхід міжнародних фінансових санкцій, нібито вів переговорний процес з ВТБ банком для отримання кредитних коштів для свого проекту ТРЦ "Південна галерея" (Крим).
Як відомо, це великий торговий центр в Сімферополі, будівництво якого закінчилося у 2014 році, коли був анексований Крим. Він, як і раніше, працює і є одним з найприбутковіших проектів Arricano, згідно з відгуками Лондонській фондовій біржі, виплачуючи податки в Російську казну.
Сам Хіллар Тедер вже не в перше знаходиться в Естонії під слідством.
2019 році в Хьюстонскому повітовому суді він дав свідчення, що у 2014 році таємно фінансував центристські партії, з метою отримання у своїх інтересах вигідних рішень від міськуправи.
У січні 2020 року Тедер був затриманий і заарештований на два місяці за підозрою в корупції, оскільки у 2019 році він пообіцяв партії Центра виділити до мільйона євро перед місцевими виборами, а у відповідь фірма Porto Franco, якою керує син бізнесмена Рауно Тедер, повинна була отримати через створений міністерством економіки і комунікації фонд KredEx кредит в 39,4 млн євро.