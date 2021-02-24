Прокуратура Естонії зацікавилася доказами ведення Хілларом Тедером бізнесу в Криму

Як повідомляє видання, інформація, з якою звернулися до прокурора Естонії Пармеса, є для органів слідства новою.

"Якщо з'ясується, що Хіллар Тедер міг зробити інші злочини, такі як порушення міжнародних санкцій, можна буде вирішити, пред'явити йому додаткову підозру у триваючій кримінальній справі або передати матеріали українським правоохоронним органам для рішення", - коментує Пармес.

Відповідно до опублікованих матеріалів, Хіллар Тедер у своїх листування з Михайлом Меркуловим, СЕО Arricano Real Estate Plc, і адвокатом компанії Євгеном Малєєвим, в обхід міжнародних фінансових санкцій, нібито вів переговорний процес з ВТБ банком для отримання кредитних коштів для свого проекту ТРЦ "Південна галерея" (Крим).

Як відомо, це великий торговий центр в Сімферополі, будівництво якого закінчилося у 2014 році, коли був анексований Крим. Він, як і раніше, працює і є одним з найприбутковіших проектів Arricano, згідно з відгуками Лондонській фондовій біржі, виплачуючи податки в Російську казну.