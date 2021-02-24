RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Прокуратура Естонії зацікавилася доказами ведення Хілларом Тедером бізнесу в Криму

Автор: Styler

Естонське медіа Postimees звернулося до генерального прокурора Андреаса Пармаса з матеріалами, які свідчать про ведення бізнесменом Хілларом Тедером бізнесу в Криму. Сам Тедер став відомий в Україні після скандалу з ТРЦ "Скай Молл".

Про це пише УНН.

Як повідомляє видання, інформація, з якою звернулися до прокурора Естонії Пармеса, є для органів слідства новою.

"Якщо з'ясується, що Хіллар Тедер міг зробити інші злочини, такі як порушення міжнародних санкцій, можна буде вирішити, пред'явити йому додаткову підозру у триваючій кримінальній справі або передати матеріали українським правоохоронним органам для рішення", - коментує Пармес.

Відповідно до опублікованих матеріалів, Хіллар Тедер у своїх листування з Михайлом Меркуловим, СЕО Arricano Real Estate Plc, і адвокатом компанії Євгеном Малєєвим, в обхід міжнародних фінансових санкцій, нібито вів переговорний процес з ВТБ банком для отримання кредитних коштів для свого проекту ТРЦ "Південна галерея" (Крим).

Як відомо, це великий торговий центр в Сімферополі, будівництво якого закінчилося у 2014 році, коли був анексований Крим. Він, як і раніше, працює і є одним з найприбутковіших проектів Arricano, згідно з відгуками Лондонській фондовій біржі, виплачуючи податки в Російську казну.

Сам Хіллар Тедер вже не в перше знаходиться в Естонії під слідством.

2019 році в Хьюстонскому повітовому суді він дав свідчення, що у 2014 році таємно фінансував центристські партії, з метою отримання у своїх інтересах вигідних рішень від міськуправи.

У січні 2020 року Тедер був затриманий і заарештований на два місяці за підозрою в корупції, оскільки у 2019 році він пообіцяв партії Центра виділити до мільйона євро перед місцевими виборами, а у відповідь фірма Porto Franco, якою керує син бізнесмена Рауно Тедер, повинна була отримати через створений міністерством економіки і комунікації фонд KredEx кредит в 39,4 млн євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кримбизнес
Читайте також
НБУ зобов’язав банки обслуговувати жителів Криму без довідки переселенця
Кулеба заявив про загрозливе нарощування Росією ядерного потенціалу в Криму
Прогноз погоди