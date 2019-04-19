Роббі Вільямса не вистачає: Лободу звинуватили у відвертому плагіаті

Українська співачка Світлана Лобода випустила новий трек "Куля-дура" і нарвалася на критику користувачів за плагіат. Відповідне відео співачка опублікувала у соцмережі Instagram.

На ролику Лобода танцює зі скелетами в леопардовій міні-сукні, повільно знімаючи з себе не тільки одяг, а й шкіру, перетворюючись в скелет.

Не всі користувачі позитивно оцінили цю композицію. Деякі навіть виявили в даному відео схожість з кліпом Роббі Вільямса.

Відео: YouTube/Robbie Williams)

Жах.

Свєта, що за стриптиз?

Заради грошей і слави люди готові на все. Куди котиться світ?

Це ж будуть дивитися ваші діти.

Якось не вогонь цей кліп. Жах.

Роббі Вільямса не вистачає.

Що за дешева маячня?

Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно коментували користувачі соціальних мереж.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.