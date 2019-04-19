Роббі Вільямса не вистачає: Лободу звинуватили у відвертому плагіаті

Лобода презентувала тизер до пісні і була жорстко розкритикована користувачами
Українська співачка Світлана Лобода випустила новий трек "Куля-дура" і нарвалася на критику користувачів за плагіат. Відповідне відео співачка опублікувала у соцмережі Instagram.
На ролику Лобода танцює зі скелетами в леопардовій міні-сукні, повільно знімаючи з себе не тільки одяг, а й шкіру, перетворюючись в скелет.
Не всі користувачі позитивно оцінили цю композицію. Деякі навіть виявили в даному відео схожість з кліпом Роббі Вільямса.
Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно коментували користувачі соціальних мереж.
Раніше повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.