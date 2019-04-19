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Роббі Вільямса не вистачає: Лободу звинуватили у відвертому плагіаті


Лобода презентувала тизер до пісні і була жорстко розкритикована користувачами

Українська співачка Світлана Лобода випустила новий трек "Куля-дура" і нарвалася на критику користувачів за плагіат. Відповідне відео співачка опублікувала у соцмережі Instagram.

На ролику Лобода танцює зі скелетами в леопардовій міні-сукні, повільно знімаючи з себе не тільки одяг, а й шкіру, перетворюючись в скелет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Не всі користувачі позитивно оцінили цю композицію. Деякі навіть виявили в даному відео схожість з кліпом Роббі Вільямса.

Відео: YouTube/Robbie Williams)

  • Жах.
  • Свєта, що за стриптиз?
  • Заради грошей і слави люди готові на все. Куди котиться світ?
  • Це ж будуть дивитися ваші діти.
  • Якось не вогонь цей кліп. Жах.
  • Роббі Вільямса не вистачає.
  • Що за дешева маячня?

Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно коментували користувачі соціальних мереж.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.

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