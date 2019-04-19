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Робби Уильямса не хватает: Лободу обвинили в откровенном плагиате


Лобода презентовала тизер к песне и была жестко раскритикована пользователями

Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек "Пуля-дура" и нарвалась на критику пользователей за плагиат. Соответствующее видео певица опубликовала в соцсети Instagram.

На ролике Лобода танцует со скелетами в леопардовом мини-платье, плавно снимая с себя не только одежду, но и кожу, превращаясь в скелет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Не все пользователи положительно оценили данную композицию. Некоторые даже обнаружили в данном видео сходство с клипом Робби Уильямса.

Видео: (YouTube/Robbie Williams)

  • Ужас.
  • Света, что за стриптиз?
  • Ради денег и славы люди готовы на все. Куда катится мир?
  • Это же будут смотреть ваши дети.
  • Как-то не огонь этот клип. Ужас.
  • Робби Уильямса не хватает.
  • Что за дешевый бред?

Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно прокомментировали пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.

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