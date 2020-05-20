Супрун розповіла, як Єрмак пропонував їй посаду при Саакашвілі

Супрун розповіла про зустріч з Єрмаком (колаж РБК-Україна)

Андрій Єрмак запропонував Уляні Супрун долучитися до Національної ради реформ

Уляна Супрун розповіла про зустріч з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, на якій чиновник пропонував їй посаду в Національній раді реформ під керівництвом Міхеїла Саакашвілі.

Колишня керівниця Моз у своєму Facebook уточнила, що бесіда відбулася в будівлі ОПУ 19 травня.

Також були присутні заступник голови виконавчого комітету Нацради реформ Олександр Ольшанський і виконавчий директор ArcUA.org Стас Грещишин.

"Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання (своє і начебто президента також), аби я долучилася до Національної ради реформ. Моє питання про те, в якій ролі мене бачать (у складі самої ради реформ, чи у виконавчому комітеті, чи у складі робочої групи) було переадресовано до Олександра Ольшанського, який не міг чесно відповісти нічого конкретного, адже дізнався про тему зустрічі безпосередньо під час розмови", - написала Супрун.

Також медик і екс-чиновник звернула увагу, що самого Саакашвілі на зборах не було і не впевнена, що він "взагалі знав про цю зустріч".

За словами Супрун, Єрмак за 10 хвилин не зміг відповісти на її питання (про плани та сфери реформ), а потім відлучився зробити "важливий дзвінок" і так і не повернувся.

"Після цього мала цікаву розмову з Олександром Ольшанським про нові успішні практики у протидії COVID-19, які вони запровадили на "Новій Пошті"", - розповіла вона.

Супрун проаналізувала бесіду і зізналася, що у неї склалося враження, що Єрмак організував цю зустріч скоріше через чиєсь доручення та "для галочки".

"Фактично в реальності не було ніякої пропозиції доєднатися до Нацради реформ. Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла", - вважає вона.

Нагадаємо, увечері 7 травня президент Зеленський підписав указ про призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Зеленський висловив надію, що Саакашвілі зможе надати імпульс Нацраді реформ.

Уляна Супрун керувала МОЗ України до кінця літа 2019 року. 29 серпня вона заявила, що після відставки нікуди не зникає і буде далі працювати над реформуванням системи охорони здоров'я.

Автор: Володимир Костирін