Тарас Тополя показав, як рятує українських воїнів з передової (відео)

У селі Дементіївка Харківської області, що на Білгородській трасі було поранено товаришів артиста.

За словами співака, цей населений пункт за будь-яку ціну намагаються зайняти окупанти, щоб розвинути наступ на Харків. На кадрах бійці боролися з ворогом, отримали поранення та надавали один одному першу допомогу.

"З моменту прибуття до Харкова у квітні 130-й батальйон ТРО Києва одразу розпочав виконання бойових завдань на півночі Харківської області. Наші розвідники, протитанкісти, аеророзвідки перейшли під командування Героя України з позивним "Адам". У травні підрозділи 130-го батальйону зайшли на напрямок Циркуни, а також у Дементіївку, Прудянку, зайняли лісопосадки навколо цих селищ", - написав Тополя.

Тарас Тополя показав кадри порятунку пораненого побратима (скрін з відео)

За його словами, півтора місяця батальйон, у якому він служить, утримував крайні, нульові, рубежі цих населених пунктів, відбиваючи майже щоденні наземні атаки ворога.

Також вони перебували при цьому під постійним артилерійським, мінометним і танковим вогнем.

"Під словом "постійним" треба розуміти від сотні до тисячі прильотів ворожих артилерійських та реактивно-касетних снарядів щодобово. Крім авіанальотів та багаторазового використання фосфорних бомб", - написав артист.

Зокрема, російські морські піхотинці, з величезною кількістю сил і засобів, згідно з радіоперехопленнями, не вірили, що їм чинив опір батальйон територіальної оборони з Київської області.

Тарас Тополя показав кадри порятунку пораненого побратима (скрін з відео)

Тополя зізнався, що за весь період оборони Дементіївки 130-й батальйон відбив десятки атак, знищив сотні кадрових російських військових 144-ї мотострілецької дивізії та 80-ї мотострілецької арктичної бригади ВМФ.

Окрім того, завдяки коригуванню артилерійського та танкового вогню розвідкою батальйону знищено десятки одиниць техніки, зокрема два танки, і це лише за останні тижні.