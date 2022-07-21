Тарас Тополя показал, как спасает украинских воинов с передовой (видео)

В селе Дементьевка Харьковской области, что на Белгородской трассе были ранены товарищи артиста.

По словам певца, этот населенный пункт за любую цену стараются занять оккупанты, чтобы развить наступление на Харьков. На кадрах бойцы боролись с врагом, получили ранения и оказывали друг другу первую помощь.

"С момента прибытия в Харьков в апреле 130-й батальон ТРО Киева сразу начал выполнение боевых задач на севере Харьковской области. Наши разведчики, противотанкисты, аэроразведки перешли под командование Героя Украины с позывным "Адам". В мае подразделения 130-го батальона зашли на направление Циркуны, а также в Дементіївку, Прудянку, заняли лесопосадки вокруг этих поселков", - написал Тополь.

Тарас Тополя показал кадры спасения раненого собрата (скрин с видео)

По его словам, полтора месяца батальон, в котором он служит, удерживал крайние, нулевые, рубеже этих населенных пунктов, отражая почти ежедневные наземные атаки врага.

Также они находились при этом под постоянным артиллерийским, минометным и танковым огнем.

"Под словом "постоянным" надо понимать от сотни до тысячи прилетов вражеских артиллерийских и реактивно-кассетных снарядов ежесуточно. Кроме авианалетов и многоразового использования фосфорных бомб", - написал артист.

В частности, российские морские пехотинцы, с огромным количеством сил и средств, согласно радиоперехватам, не верили, что им оказал сопротивление батальон территориальной обороны из Киевской области.

Тарас Тополя показал кадры спасения раненого военного (скрин с видео)

Тополь признался, что за весь период обороны Дементиевки 130-й батальон отбил десятки атак, уничтожил сотни кадровых российских военных 144-й мотострелковой дивизии и 80-й арктической мотострелковой бригады ВМФ.

Кроме того, благодаря корректировке артиллерийского и танкового огня разведкой батальона уничтожены десятки единиц техники, в том числе два танка, и это только за последние недели.