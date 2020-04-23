Тимошенко розповіла, які книги читає на карантині

23 квітня відзначається свято книголюбів - Всесвітній день книги й авторського права. Починаючи з 1996 року всі автори, бібліотекарі, читачі і критики щорічно відзначають це свято.

У зв'язку з цим, політик, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вирішила привітати книголюбів, зазначивши, що час на читання – чи не єдиний позитивний момент, пов'язаний з продовженим карантином.

"Час на читання - чи не єдиний позитивний момент, який приніс нам карантин. Сьогодні, у Всесвітній день книги, готова поділитися своїми вподобаннями. А чим вимушену ізоляцію скрашуєте ви?" - написала Тимошенко.

Своєю чергою, політик поділилася світлиною з книжками зі своєї домашньої бібліотеки. Так, серед уподобань Юлії Тимошенко "Жіночий султанат" Олександра Шутко, "Чому Азії вдалося" Ніла Стадвелла, "Диванні експерти" Тома Ніколса, "Напій змін" Олексія Мустафіна, "Щастя. Відверте і чітке бачення щастя" Тимо Айраксинена.

Зазначимо, що однією з головних цілей свята - є залучення до читання, а також привернення уваги до питань захисту авторського права.

Дата святкування також обрана не випадково, саме 23 квітня пішли з життя Мігель де Сервантес, Вільям Шекспір і Інка Гарсіласо де ла Вега. В цей день народилися або померли такі відомі автори, як Моріс Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла і Мануель Мехіа Вальєхо.